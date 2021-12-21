Mustafa Sarıgül'den 'dolar' sorusu: Bu düşündürücüdür

21 Aralık 2021 Salı, 13:29

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında ekonominin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekonomiye ilişkin Kabine Toplantısı'nda alınan tedbirleri önemsediklerini ve değerli bulduklarını anlatan Sarıgül, üzerinde durulması gereken konular olduğunu söyledi.

Türkiye'nin çok ciddi ve zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi olarak, hemen bir ‘Acil Durum Planı'nın devreye sokulması gerektiğini düşünüyoruz. Dün alınan tedbirler, piyasada bir rüzgar estirmiştir. Ancak alınan tedbirlerin, nasıl uygulanacağı konusunda ciddi tereddüt vardır. Dolar 7 liradan 18 liraya çıkarken bu tedbirler neden alınmamıştır? Bu düşündürücüdür” şeklinde konuştu.

Türkiye'yi ciddi bir gıda krizinin beklediğine dikkat çeken Sarıgül, çiftçiye gereken desteğin verilmesi gerektiğini belirtti.

Dövizin düştüğünü hatırlatan Sarıgül, büyük market zincirlerinin temel ihtiyaç maddelerine yaptığı zamları çekmesini istedi.

Altı ay süreyle "acil durum planı"nın devreye alınması gerektiğine işaret eden Sarıgül, "Devlet bugün fedakarlık yapmalıdır. Geliri 5 bin liranın altında olan tüm ailelere 6 ay boyunca 1500 liralık temel gıda desteği sağlanmalıdır. Geliri 5 bin liranın altında olan tüm ailelere 4 ay boyunca 1000 lira yakıt yardımı yapılmalıdır" diye konuştu.

"BU TELAŞA SON VERİN"

TDP Genel Başkanı Sarıgül, "İktidara çağrıda bulunuyorum. Bugünden tezi yok bankalardaki Türk lirası ve döviz mevduatlarının hepsinin güvence altında olduğunun altını çizerek bir kez daha güçlü şekilde söyleyin, bankalarda parası olanlara güvence verin. Mevduat sigortasını yüzde yüze çıkarın. Vatandaş bilsin ki param garanti altında. Bankacılık sistemine güveni güçlendirin, piyasadaki bu telaşa son verin" ifadelerini kullandı.

Hazine yardımı alan partilere de seslenen Sarıgül, siyasi partilerin hazineden alacağı yardımı almaması, bu paranın vatandaşların ihtiyaçları için kullanılması çağrısı yaptı.



