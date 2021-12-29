Dolar ne kadar oldu? (29 Aralık 2021)

Döviz kurları hafta başında başlayan yükselişini kesintisiz sürdürüyor. Dolar bugün yüzde 6 yükselişle 12,65 TL, euro ise 14,32 seviyelerine çıktı.

ANKA
29 Aralık 2021 Çarşamba, 17:30
Dolar ne kadar oldu? (29 Aralık 2021)
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Döviz kurları hafta başında başlayan yükselişini kesintisiz sürdürüyor. Dolar bugün yüzde 6 yükselişle 12,65 TL, euro ise 14,32 seviyelerine çıktı.

Dolar, TL mevduata Hazine ve Merkez Bankası (TCMB) desteklerinin açıklamasının ardından, geçen hafta; 18,4 lira seviyesindeki tarihi zirvesinden sert şekilde düşmüştü. Bu düşüş sonrası haftaya yükselişle başlayan dolar, bugün 12 seviyesinin üzerine çıktı.

Geçtiğimiz gün, 11,80 lira seviyelerinde seyreden dolar kuru bugün akşam saatlerinde yüzde 6'yı aşan yükselişle 12,65 seviyelerine geldi. Euro da 14,24 liradan, 14.32 lira seviyelerine yükselerek işlem gününü tamamladı.


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