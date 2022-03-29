Piyasalarda son durum: Dolar ve avro ne kadar oldu? (29 Mart 2022)

29 Mart 2022 Salı, 09:01

Bazı gıda dışı tüketim ürünlerinde KDV oranı %18'den %8'e düşürülürken vergi indirimlerinin tırmanan enflasyon üzerinde belirgin bir etkisi bulunması beklenmiyor.

Gelecek hafta başında açıklanacak olan Mart ayı tüketici enflasyonunun yeni bir zirveye ulaşması beklenirken KDV indirimlerinin etkisi bir sonraki enflasyon rakamlarına yansıyacak.

Kararın Nisan ayında yürürlüğe gireceğine dikkat çeken adının açıklanmasını istemeyen bir ekonomist, "Yıllık enflasyondaki belirgin yükselişin devam etmesini bekliyoruz, bu nedenle ürün bazında yapılan KDV indirimlerinin ancak sınırlı aşağı yönlü bir etkisi olacaktır. Maliyet enflasyonunun da devam ettiğini düşünecek olursak kalıcı enflasyonu kalıcı düşürücü bir etki de beklenmemeli" dedi.

Reuters anketine göre Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Mart ayında artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisi ile 20 yılın yeni zirvesi olan %61.5'ye yükselmesi bekleniyor. Ankete göre yıl sonu enflasyon tahmini de belirgin şekilde yükselerek %52.2'ye ulaştı.

İstanbul'da bugün yapılacak olan Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmeleri yatırımcılar tarafından izlenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, müzakereler öncesi toplantının açılışında konuşma yapacak.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde ülkenin doğusu hariç ilerleme dururken, Ukrayna dışişleri bakanı bağımsızlık ve toprak bütünlüğü konularında taviz vermeden ateşkesin sağlamak istediklerini söyledi. Diğer yetkililer de görüşmelerde ilerleme kaydedilme olasılığının düşük olduğunu belirttiler.

İzlenecek diğer bir gündem maddesi ise TCMB'nin olağan genel kurul toplantısı olacak. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun toplantıda konuşma yapması öngörülüyor.

Dolar/TL bu sabah 0855'te 14.8230/14.8260 seviyesinde işlem gördü. Avronun satış fiyatı ise 16,2890 lira olarak belirlendi.

TL dolar karşısında Ocak ortası ile Şubat ortası arasında 13.5 etrafındaki dar bantta hareket etmiş, sonra ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasıyla birlikte riskli varlıklardan kaçışın da etkisiyle 11 Mart'ta 14.9950'ye kadar yükselmişti.

İşlemcilerin verdiği bilgiye göre TCMB rezervlerinden devam eden döviz satışlarıyla kurun 15 seviyesini aşmasının önüne geçilirken, uluslararası piyasalarda riskten kaçışın azalmasıyla kur 14 Mart'tan itibaren 14.8'e etrafında dar aralıkta işlem görüyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri geçen hafta %28.57'ye kadar çıkarak tarihi rekora yükselip son işlemde haftayı %27.6 seviyesinde tamamladı.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri bu ay 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten geçen hafta 100 baz puana yakın gerilemişti. CDS dün ise 9 baz puan düşüşle 582/592 baz puan seviyesinden kapandı.