Piyasalarda son durum: Dolar ve Euro ne kadar oldu? (8 Kasım 2021)

08 Kasım 2021 Pazartesi, 09:13

Küresel piyasalarda riskli varlıklar beklentilerin üzerinde gelen ABD Ekim tarım dışı istihdam verilerinden destek buldu. Ancak, bu hafta içinde açıklanacak olan ve faiz artırımları hakkında fikir verecek olan ABD enflasyon verisi baskı oluşturdu.

ABD'nin uzun süredir görüşülen 1 trilyon dolarlık altyapı yasasının Kongre'den geçmesi, yatırımcıları rahatlatsa da daha yüksek harcama içeren sosyal güvenlik tasarısı üzerinde henüz bir mutabakat sağlanmadı.

Çarşamba günü açıklanacak olan ABD tüketici fiyatları verisinde, istihdam piyasasındaki sıkılık ve tedarik zincirlerinde görülen sorunlardan dolayı güçlü artış görüleceği tahmin ediliyor. Enflasyondaki artışın beklentileri aşması Fed'in öngörülenden daha erken faiz artırımına gideceği beklentilerini kuvvetlendirebilir.

Fed'in faiz politikası hakkında ipucu verecek olan Çarşamba günkü ABD enflasyon verisi yatırımcılar tarafından yakından izlenecek. Tüketici fiyatlarının Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre %5.8 artacağı tahmin ediliyor.

Dolar/TL, enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası (Fed) kararı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili söylentilerin etkisiyle geçen hafta her iki yönlü sert dalgalanmalar yaşadı.

Fed geçen hafta beklendiği gibi varlık alımlarını bu aydan itibaren her ay 15 milyar dolar olacak şekilde azaltmaya başlayacağını açıkladı.

Dünyada hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerin bir şekilde sıkılaştırma eğilimine girdiği dönemde TCMB ise yükselen enflasyona ve değer kaybeden TL'ye rağmen dünyanın aksine gevşeme eğiliminde.

TCMB fiyat istikrarının cari fazla verilmeden sağlanamayacağını belirtirken, tüketici enflasyonun ise Ekim'de yükseldiği %20'lerde aylarca kalması bekleniyor. Ekonomistler cari fazlaya odaklanmanın enflasyondaki yükselişini daha da yukarı çekebileceğinden de endişeliler.

Birçok bankacı TCMB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde enflasyon ve TL'deki değer kaybı nedeniyle ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirdi. TCMB ise faiz indirimlerine devam yönünde algılanan bir mesaj verdi, ancak bunun için yıl sonuna kadar "sınırlı" bir alanın kaldığını belirtti.

Hükümet ise enflasyonun yurttaş üzerindeki negatif etkisini sınırlamak için bütçeyi daha çok kullanmaya asgari ücret artışları vergi teşvikleri, doğal gaz elektrik fatura destekleri ve sübvansiyonlarla etkiyi sınırlamaya devam ediyor. Hükümet bunun önümüzdeki dönemde, asgari ücretin yüksek bir seviyede belirlenmesi başta olmak üzere devam edeceğini belirtiyor.

PİYASALARDAKİ SON DURUM

Dolar/TL bu sabah 08.44'te 9.6750/9.6800 seviyesindeydi. Euro/TL aynı saatte 11.1843/11.1915, sepet bazında TL 10.4299/10.4355 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise Cuma gününü 399/403 baz puanda tamamladı.

GÖZLER İHALELERDE

Piyasalarda bugün takip ayrıca Hazine ihalesi de takip edilecek. Hazine bu hafta, biri bugün olmak üzere üç ihale düzenleyecek. Bugün 13 ay vadeli kuponsuz tahvilin ilk ihracı gerçekleşecek. Haftanın geri kalanında ise Çarşamba günü Eylül ayı işgücü verileri, Perşembe günü Eylül ayı ödemeler dengesi, Cuma günü Eylül ayı sanayi üretimi ile TCMB Kasım ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçları takip edilecek.

YABANCI YATIRIMCI TÜRKİYE'DEN ÇIKIYOR

Piyasalarda takip edilen bir diğer konu ise yabancı yatırımcı eksikliği. Yabancı yatırımcılar oldukça düşük seviyelere çektikleri TL cinsi varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine devam ediyorlar. Bankacıların hesaplamasına göre yabancı yatırımcı swap işlemlerinde son yedi haftanın toplam çıkışı 6.2 milyar dolara ulaştı.

Bankacılar yabancı yatırımcı eksikliğinde TL'nin seyrini görmek için daha çok lokallerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH) yapacakları işlemlere daha çok bakıyorlar.