Piyasalarda son durum: Dolar/TL ne kadar oldu? (16 Şubat 2022 Çarşamba) Piyasalarda son durum

16 Şubat 2022 Çarşamba, 09:28

Dolar/TL bir aydan uzun süredir 13.5 etrafında oldukça dar bir bantta yatay seyrini sürdürürken bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine Toplantısı takip ediliyor.

Enflasyonla mücadele kapsamında temel gıdada KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi ardından fiyatlardaki değişim takip edilirken indirimler sağlık, eğitim ve 150m2 üzeri konutta da planlandığı medyada yer aldı.

Kabine Toplantısı'nda son dönemde doğalgaz ve bazı gruplar için yüzde 100 artan elektrik fiyatlarına ilişkin yeni bir adım gelip gelmeyeceği de piyasalarda takip ediliyor.

Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e çekilirken Erdoğan sektörden de yüzde 7 ile ek bir indirim istediğini, böylece gıda ürünlerinde yüzde 14 indirim beklediklerini söyledi. Gıdanın enflasyon üzerinde yüzde 25.3 ağırlığı bulunuyor.

"POZİTİF ETKİNİN ARTMASI MÜMKÜN"

Ekonomistler, enflasyona 150 baz puan pozitif katkı beklerken Erdoğan'ın çağrısı üzerine indirimin daha yüksek oranda uygulanması halinde pozitif etkinin artması mümkün. KDV gelirlerinde ise dün başlayan indirimle 25-35 milyar TL bütçe maliyeti olması bekleniyor. Ancak yüzde 100'e yaklaşan üretici enflasyonu nedeniyle indirimlerin kalıcılığı soru işareti.

Bugün başlayacak ve yarın sonuçları açıklanacak Merkez Bankası (TCMB) PPK toplantısı da piyasalarda takip edilirken beklenti politika faizinin sabit tutulması yönünde. Reuters anketindeki 20 kurumun tamamı politika faizinin yüzde 14'te tutulmasını bekliyor.

KURUMLAR 50 MİLYAR DOLARI KKM'YE GEÇİRİR Mİ?

TCMB kurumsal mevduatın 50 milyar dolarının KKM'ye geçebileceğini öngördüğünü geçen hafta açıklamıştı. Piyasalar KKM kullanımının ne kadar yoğun olacağını dövizde arz talep dengesi için takip ediyor.

Ekonomi yönetimi kurda görülen seyri istikrarlı olarak niteliyor ve kurda yatay seyrin devamı konusunda soru işareti olmadığını belirtiyor. Nebati, "Kura müdahale edilmesi gerekirse ediyoruz ama artık müdahaleye ihtiyaç yok" derken piyasalarda da benzer görüş kısa vade için hakim.

Bankacılar Aralık'ta 20 milyar dolar Ocak ayında birkaç milyar dolar olduğu tahmin edilen müdahalelerin Şubat ayının ilk iki haftasında görülmediğini ya da çok düşük tutarda olduğu için farkedilmeyecek kadar az olduğuna dikkat çekiyorlar. Kur ise bu dönemde 13.5 etrafında yatay seyrediyor.

TCMB Ocak ayı itibarıyla döviz rezervlerinde hem düşüş hem artış yönlü etki eden daha aktif bir politika izlemeye başladı. Analistler yeni düzeni kamu kontrolünün daha çok olduğu bir kur politikası olarak tanımlıyor.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu KKM'nin şirketler için 50 milyar dolara kadar ulaşabileceğini belirtmişti.

BDDK VERİLERİ AÇIKLAMAYA BAŞLADI

BDDK ilgili verileri bu haftadan itibaren açıklamaya başladı. BDDK verilerine göre 10 Şubat itibarıyla KKM kullanımı toplamı 336 milyar TL'ye ulaştı. Bu tutarın 177.3 milyar TL'si Hazine, 159 milyar TL'si yani yaklaşık 11.7 milyar doları ise TCMB kullanımından geldi.

Öte dövizden TL'ye geçen KKM'nin daha önce teminata kabul edilmemesi uygulaması ise sınırlı gevşetildi. TCMB ilgili değişikliği dün akşam bankalara gönderdiği talimat ile geçekleştirdi. İlk uygulama bu hesapların teminat kabul edilmemesi yönünde idi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri dün 517/525 baz puandan kapandı. CDS'ler 20 Aralık'ta 613 bp ile Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra gerilemişti.

TCMB'nin tahvil alımlarının da desteğiyle gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi 11 Ocak'ta gördüğü tarihi zirve olan yüzde 25.1 seviyesinden kademeli yüzde 22'nin altına geriledi. Dün son işlem yüzde 21.91 seviyesinde.

Küresel piyasalarda ise yatırımcılar günün ilerleyen saatlerinde yayımlanacak olan Fed'in Ocak toplantı tutanaklarını ve İngiltere ile Kanada'nın açıklayacağı TÜFE verilerini izleyecek.

Dün bazı Rus askeri birliklerinin Ukrayna sınırından çekildiği haberlerinin ardından hızla değer kazanan euro, Asya işlemlerinde elde ettiği kazanımları korudu, ancak iki ülke arasındaki gerilimin yüksek kalması nedeniyle kazanımlarını artıramadı.