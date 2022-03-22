Piyasalarda son durum: Dolar/TL ne kadar oldu? (22 Mart 2022)

22 Mart 2022 Salı, 09:09

Piyasada Hazine'nin 2 ihale bir doğrudan satış ile tamamlayacağı mart ayı borçlanma programı, Ukrayna'ya askeri müdahalenin etkileri ve kur korumalı mevduat sisteminde bu hafta itibarıyla gerçekleşen ilk dönüşler takip ediliyor.

Hazine bugün 4 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihraçları ile 2 yıl vadeli altı ayda bir yüzde 12.15 kira ödemeli TL cinsi takip edilecek. Hazine mart ayında 33.5 milyar TL borçlanma öngörmüştü.

SABİT SEYİR

Dolar/TL, 14.9950 seviyesine kadar yükseldikten sonra Rusya'nın Ukrayna ile görüşmelerde "ilerleme" sağlandığına yönelik yaklaşık 10 gün önce yapılan ilk açıklama ile yükseliş sona erdi ve kur 15 altında daha stabil bir seyir izlemeye başladı.

İşlemciler, TCMB rezervlerinden devam eden döviz satışlarıyla kurun 15 seviyesini aşmadığını, daha sonra ise Rusya ve Ukrayna'nın görüşmelerde ilerleme beklentileri ile TCMB desteğinden bağımsız olarak kurun aşağı geldiğini söylediler.

Dolar/TL bu ay en yüksek 14.9950'yi test edip en düşük 14.53'e kadar geriledikten sonra bu sabah saat 08:52'de 14.8190/14.8190 seviyesinden işlem gördü.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri bu ay yüzde 26.82'ye kadar çıkarak tarihi rekora yükseldikten sonra dün son işlemde yüzde 26.61 seviyesindeydi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri bu ay 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten geçen hafta 100 baz puana yakın gerilemişti. CDS dün ise günü 580/590 baz puan seviyesinde tamamladı.

KKM DÖNÜŞLERİ TAKİP EDİLİYOR

Bu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat sisteminin ağırlıklı bireysel tarafta 3 ay vadede açılan 80 milyar TL'ye yakın tutarın vade sonu gelecek. KKM'de ilk dönüş olması nedeniyle de süreç piyasada takip ediliyor. Dönüşlerin yeni döviz talebi yaratıp yaratmayacağı piyasada ilk izlenen konu öte yandan maliyet de takip edilen diğer etken.

BDDK'nin günlük düzenli verileri açıklamayı bırakmasına rağmen bankacıların geçmiş açıklanan veriler ve siyasilerin açıklamalarından yaptığı hesaplamalara göre KKM'de bu hafta yaklaşık 80 milyar TL dönüş olacak.

İlk açılışlarda yani 24-31 Aralık'ta dolar/TL 12.5 civarında işlem görürken, bankacılar 12-14 milyar TL arasında Hazine'ye maliyet bekliyorlar. KKM'nin toplamı 570 milyar TL'ye ulaşan bankacıların yaptığı hesaplamaya göre mevcut 570 milyar TL'nin tamamının ilk ödemesinde mevcut kurdan (14.8) oluşacak maliyet ise 30-35 milyar TL arasında hesaplanıyor.

Uygulama ilk devreye girdiğinde dolar/TL'nin 13'ün altına olması nedeniyle ilk maliyet oldukça yüksek ancak toplam maliyet ise aynı oranda artmıyor. Piyasalar KKM'den dönüşlerin yeni döviz talebi oluşturup oluşturmayacağını yakından takip edecek.

Bugün ayrıca bireyseller için daha önce belirlenen 2021 öncesinde döviz mevduatı olması halinde yararlanabileceği ifadesi de KKM kullanım şartlarından çıkarıldı.

TCMB bugün ayrıca YUVAM hesaplarına yabancı uyrukluların da dahil edildiğini açıkladı.

Böylece Türk olsun ya da olmasın yabancı kişi ya da kuruluşlar Türkiye'ye döviz getirdiğinde ana para koruması ile birlikte TL getiri elde edebilecek.

FED BEKLENTİLERİ

Fed Başkanı Jerome Powell dün, oldukça yüksek seviyelerdeki enflasyonla mücadeleye ilişkin bugüne kadarki en güçlü mesajını vererek merkez bankasının, fiyatlardaki yükselişin önüne geçmek için faizleri yükseltme konusunda "hızla" ve "daha agresif" hareket etmesi gerektiğini söyledi.