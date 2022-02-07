Piyasalarda son durum: Dolar/TL ne kadar oldu? (7 Şubat 2022 Pazartesi)

07 Şubat 2022 Pazartesi, 09:13

Bankacıların verdiği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yarın Londra'da yatırımcılar ile bir araya gelecek. Cuma günü piyasa kapanışı ardından ise Türkiye'yi "BB-" negatif görünümle derecelendiren Fitch'in not değerlendirmesi de takip edilecek.

Nebati geçen hafta döviz piyasasına 20 Aralık'tan sonra ancak "küçük miktarda" müdahaleler olduğunu, enflasyonun da yüzde 50'nin altında bir zirve göreceğini belirtti. Reuters'da yayımlanan haberde de aralık ayında 20 milyar dolarlık rezerv kaybı ardından işlemciler Merkez Bankası (TCMB) rezervleri kaynaklı müdahalelerin oldukça azaldığını ancak ocakta da sürdüğünü belirtmişti.

TCMB POLİTİKASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

TCMB ocak ayı itibarıyla döviz rezervlerinde hem düşüş hem artış yönlü etki eden daha aktif bir politika izlemeye başladı.

Analistler süreci kamu kontrolünün daha çok olduğu bir kur politikası olarak tanımlıyor. Hükümet kurdaki istikrardan memnun olduğunu belirtirken henüz ne ekonomi yönetimi ne de TCMB enflasyondaki yükselişe karşı bir politika seti açıklanmış değil.

TÜİK verilerine göre, TÜFE ocakta beklentilerin üzerinde artış kaydederek yıllık bazda yüzde 36.08'dan 48.69'a, yani yaklaşık 20 yılın yeni zirvesine tırmandı. Üretici fiyatları ise yüzde 93.53 ile Mart 1995'ten bu yana en keskin artışı kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Covid-19 testi pozitif çıkmadan önce haftasonunda yaptığı açıklamada, "salgının küresel enerji ve emtia fiyatlarında yol açtığı fevkalade artışların hem de kur dalgalanmalarının etkisiyle enflasyonda hiç arzu etmediğimiz bir yükseliş yaşandı" derken enflasyon sorununun üstesinden geleceklerini söyledi.

Dolar/TL'nin 18'i aştıktan sonra neredeyse 10'a kadar gerilediği Aralık ayındaki kadar keskin hareketler artık büyük ölçüde TCMB ve kamu aktörleri tarafından yönlendirilen döviz piyasasında görülmüyor. Yine de TL'nin tarihi negatif reel getirisi nedeniyle bireysel ve kurumsal tasarruf sahiplerinin döviz talebi yakından izleniyor.

Bu sabah fiyatlamalara bakıldığında ay başından bu yana 13-14 bandında işlem gören dolar/TL saat 08.40'ta 13.5600/13.5725 seviyesindeydi.

TCMB'nin tahvil alımlarının da desteğiyle gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi 11 Ocak'ta gördüğü tarihi zirve olan yüzde 25.1 seviyesinden kademeli gerilerken son olarak Cuma günü yüzde 22.8'e kadar indi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri Cuma kapanışta 540/548 baz puandan kapandı. CDS'ler 20 Aralık'ta 613 bp ile Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra gerilemişti.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Asya borsaları, açıklanan güçlü ABD tarım dışı istihdam verilerinin küresel ekonomiye dair endişeleri hafifletmesi ancak Fed'in erken sıkılaştırmaya gitmesi riskini de artırmasının ardından geriledi.

Yatırımcılar Perşembe günü açıklanacak olan ABD ocak ayı tüketici fiyatları verilerini yakından izleyecek. Veriler çekirdek enflasyonun 1982 yılından bu yana görülen en hızlı artışı göstererek yüzde 5.9'a ulaştığını gösterebilir.

Para piyasaları, Fed'in Mart ayında üçte bir olasılıkla 50 baz puan faiz artırımına gideceğini fiyatlarken, bu artışın gerçekleşmesi halinde ABD'de faiz oranları yıl sonunda yüzde 1.5 seviyesine yükselecek.