Piyasalarda son durum: Euro ne kadar oldu? (20 Mayıs Cuma)
Dün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasalarında işlem gerçekleştirilmezken, döviz kurları bu sabah güne yükselişle başladı.
Haftanın son işlem gününde Euro yukarı yönlü hareketine devam ediyor.
16,8911'den işlem gören Euro, açılışından itibaren en düşük 16,7772 olurken en yüksek 16,9208'e ulaştı.
BU HAFTA YAKLAŞIK YÜZDE 5 DEĞER KAZANDI
Haftaya 16,091 seviyesinden başlayan Euro, ulaştığı 16.9208 seviyesi ile bu hafta toplam yüzde 4,76 değer kazandı.
MAYIS AYINDA YÜZDE 7,78 ARTIŞ YAŞANDI
Euro, mayıs ayının başında 15,5497 seviyesindeyken bugün 16,091 seviyesine ulaşarak yüzde 7,78 değer artış kaydetti.
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