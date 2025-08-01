Piyasalarda Trump etkisi: Altın fiyatları yeniden yükselişte!

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz toplantısında politika faizini değiştirmedi. Fed Başkanı Jerome Powell’ın "faiz indirimi için henüz erken" açıklaması ise piyasalarda beklentilerin altında kaldı. Bu açıklamanın ardından ons altın 1 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu yeni gümrük tarifeleri sonrası altın fiyatları toparlanma eğilimine girdi. Ticaret gerilimlerinin yeniden küresel ölçekte belirsizlik yaratması, yatırımcıların güvenli liman talebini artırıyor.

ONS ALTINDA YÖN ARAYIŞI SÜRÜYOR Geçtiğimiz hafta 3300 doların altına sarkan ons altın, yeniden bu seviyenin üzerine çıkarak haftayı yükselişle kapatma çabasında. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “3300 doların altındaki seviyeler, Başkan Trump’ın agresif gümrük vergisi hamlesine bağlı olarak artan ekonomik belirsizlikte avcılarını cezbetti” değerlendirmesinde bulundu.

TİCARET SAVAŞLARI ENDİŞESİ GÜNDEMDE Trump yönetimi, Güney Kore’den ithal ürünlere yüzde 15, Hindistan’dan gelen mallara ise yüzde 25 oranında yeni gümrük tarifeleri uygulayacağını duyurdu. Ayrıca düşük fiyatlı yabancı ürünler için sağlanan vergi muafiyetlerinin kaldırılması da planlanıyor. Brezilya menşeli ürünler ve bakır ithalatında da yeni vergi düzenlemeleri devreye girdi. Bu gelişmeler, küresel ticaret sistemine dair yeni bir belirsizlik ortamı yaratarak güvenli liman talebini güçlendirdi.

ALTINDA TEKNİK DÜZEYLER TAKİPTE Analistlere göre, ons altının 3290 dolar seviyesinin üzerinde kalması, kısa vadede 3330 dolara doğru yükselişin önünü açabilir. Ancak olası satış baskısıyla birlikte fiyatın 3235 dolara kadar gerilemesi ihtimali de bulunuyor.

Commerzbank ise altın fiyatlarının bir süre daha dar bir bantta dalgalanacağını, Fed’den güçlü bir faiz indirimi sinyali gelene kadar bu trendin süreceğini belirtiyor. Piyasalarda bir sonraki faiz indirimi hamlesinin eylül ayında başlayacağı beklentisi hâlâ hakim.

ALTINA KÜRESEL TALEP ARTIYOR Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre, 2025 yılının ikinci çeyreğinde küresel altın talebi geçen yıla oranla yüzde 3 artarak 1249 tona ulaştı. Bu artışla birlikte, altın talebinin parasal karşılığı 132 milyar dolar seviyesine çıkarak rekor kırdı.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI Gram altın: 4 bin 306 TL

4 bin 306 TL Çeyrek altın: 7 bin 102 TL

7 bin 102 TL Cumhuriyet altını: 28 bin 278 TL

28 bin 278 TL Ons altın: 3 bin 292 dolar