Piyasaların ertelenen verisi açıklandı: ABD üretici enflasyonu açıklandı!

ABD’de hükümetin kapanması nedeniyle ertelenen ve piyasaların beklediği eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) rakamları yayımlandı. ABD Çalışma Bakanlığı’nın duyurduğu verilere göre ÜFE, eylülde aylık bazda beklentilere paralel şekilde yüzde 0,3 artış gösterdi. Bir önceki dönemde söz konusu veri yüzde 0,1 düşüş kaydetmişti.

ÜFE yıllık bazda ise yüzde 2,7 oranında yükseldi. Piyasaların öngörüsü yıllık artışın yüzde 2,6 olacağı yönündeydi.

ÇEKİRDEK ÜFE RAKAMLARI

Gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek ÜFE, eylülde aylık bazda yüzde 0,2 artış beklentisine karşın yüzde 0,1 seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek ÜFE’nin yıllık artışı ise piyasanın yüzde 2,7 beklentisinin altında kalarak yüzde 2,6 oldu.

Söz konusu ÜFE verisi, ABD Merkez Bankası’nın gelecek ay açıklayacağı faiz kararı öncesindeki son kritik enflasyon göstergelerinden biri olarak yakından takip ediliyordu.