Piyasaların gözü bu açıklamadaydı: ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı

ABD’de tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre ülkede tarım dışı istihdam mayıs ayında 172 bin olarak gerçekleşti.

Piyasa beklentileri verinin 85 bin seviyesinde açıklanacağı yönündeydi. Önceki veri ise 115 bin olarak kaydedilmişti.

ABD’de işsizlik oranı da yüzde 4,3 seviyesinde açıklandı. İşsizlik oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 4,3 olurken, önceki veri de aynı seviyede gerçekleşmişti.

FED’İN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ETKİLENEBİLİR

Beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisi, ABD işgücü piyasasının tahmin edilenden daha güçlü kalmaya devam ettiğine işaret etti.

Güçlü istihdam görünümünün, Federal Reserve System’in faiz indirimleri konusunda daha temkinli hareket edebileceğine yönelik beklentileri artırabileceği değerlendiriliyor.

DOLAR VE KRİPTO PARA PİYASALARI İZLENİYOR

Piyasalarda güçlü istihdam verilerinin dolar endeksi ile ABD tahvil faizleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği belirtiliyor.

Öte yandan verinin, Bitcoin ve diğer riskli varlıklarda kısa vadeli oynaklığı artırabileceği ifade ediliyor.

YAVAŞLAMA BEKLENTİLERİ SINIRLI KALDI

Veri öncesinde piyasalarda daha zayıf bir istihdam görünümünün öne çıktığı belirtilirken, 172 binlik gerçekleşmenin ABD ekonomisinde yavaşlama beklentilerinin şimdilik sınırlı kaldığını gösterdiği değerlendiriliyor.