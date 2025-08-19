Piyasaların gözü bu konuşmada: Faiz, Altın, dolar...

Haftaya yükselişle başlayan altının ardından yatırımcıların gözü Fed Başkanı Jerome Powell’ın cuma günü Jackson Hole’da yapacağı konuşmaya çevrildi. Her yıl küresel piyasaların yakından izlediği bu toplantıda Powell’ın mesajlarının, altın fiyatları başta olmak üzere dolar ve tahvil piyasaları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

KRİTİK DESTEK 3310 DOLAR SEVİYESİNDE

Altın geçtiğimiz haftayı yüzde 1,8 değer kaybıyla 3335 dolardan kapattı ancak 3310 dolar seviyesindeki kritik desteğin üzerinde tutunmayı başardı. Analistlere göre bu seviye korunduğu sürece yukarı yönlü beklenti devam ediyor. ABD Üretici Fiyat Endeksi’nin aylık bazda yüzde 0,9 artarak son üç yılın en sert yükselişini kaydetmesi, Fed’e yönelik beklentileri değiştirdi. Bir süreliğine eylül ayında 50 baz puanlık faiz indirimi ihtimali fiyatlansa da, verilerin ardından bu beklenti zayıfladı. CME FedWatch Tool verilerine göre piyasalar halen eylülde 25 baz puanlık indirimi yüzde 90’ın üzerinde bir ihtimalle bekliyor. Ancak daha agresif bir gevşeme ihtimali artık gündemden düşmüş durumda. Bu tablo altını yukarı taşımaya yetmedi fakat kritik destek seviyesini korudu.

ALTIN İÇİN KATALİZÖR POWELL’IN MESAJLARI OLACAK

Uzmanlara göre, altın fiyatları önümüzdeki günlerde Powell’ın söylemlerine bağlı olarak 3439–3451 dolar bandına yükselebilir ya da 3310 doların altına sarkarak 3268 ve 3244 dolara kadar gerileyebilir. FXEmpire analistleri, altının kritik bir eşikte olduğunu vurguluyor. Onlara göre 3310 doların üzerinde kalmak alıcıların elini güçlü tutuyor ancak yeni zirve denemesi için net bir katalizör gerekiyor. Powell’ın mesajları bu rolü üstlenebilir. Analistler, altın piyasasının bir süredir içinde bulunduğu konfor alanından çıkabileceğini belirtiyor.

ANZ VE UBS’TEN ALTINA UZUN VADELİ YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

ANZ ekonomistleri, “2025’in ikinci yarısındaki ekonomik ve jeopolitik riskler altın talebini destekliyor; yükseliş trendi güçlü kalabilir” değerlendirmesinde bulunuyor. UBS stratejistleri ise, “Altın, artan üretim maliyetleri ve sınırlı arz öngörüleriyle güçlü bir yatırım aracı olarak kalacak; orta vadede yeni zirveler görebilir” yorumunu yapıyor.

DOLAR VE TAHVİL PİYASASI BEKLEMEDE

ABD dolar endeksi geçen hafta sonuna doğru zayıflarken, bu durum altına kısa vadeli sıçrama alanı açtı. Ancak tahvil getirilerinin sabit kalması fiyat hareketini sınırladı. ETF girişleri ve fiziksel talepteki zayıflık da altının ivme kazanmasını engelledi. Yatırımcılar bu nedenle Jackson Hole toplantısı öncesinde büyük ölçüde beklemede kalmayı tercih ediyor. Piyasalarda, Powell’ın vereceği mesajların yön tayin edici olacağı görüşü öne çıkıyor.

POWELL’IN KARŞISINDAKİ ÜÇ KRİTİK BAŞLIK