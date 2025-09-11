Piyasaların gözü bu verideydi: ABD’de enflasyon rakamları belli oldu!

ABD’de enflasyon ağustos ayında beklentilerin üzerinde artış kaydetti. ABD Çalışma Bakanlığı’na bağlı İstatistik Bürosu’nun (BLS) açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta mevsim etkisinden arındırılmış bazda aylık yüzde 0,4 yükseldi. Temmuz ayında artış yüzde 0,2 seviyesinde kalmıştı. Yıllık bazda ise enflasyon temmuzdaki yüzde 2,7’den yüzde 2,9’a çıktı.

Ekonomistler, tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,9 artmasını bekliyordu.

BARINMA VE GIDA FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Aylık enflasyona en büyük katkıyı barınma kalemi yaptı. Barınma endeksi ağustosta yüzde 0,4 artarken, gıda fiyatları da dikkat çekici bir şekilde yükseldi. Gıda endeksi yüzde 0,5 arttı; evde tüketilen gıdalar yüzde 0,6, ev dışında tüketilen gıdalar yüzde 0,3 oranında zamlandı.

Enerji fiyatları da ağustosta yüzde 0,7 arttı. Özellikle benzin fiyatlarında görülen yüzde 1,9’luk artış, enerji kalemindeki yükselişi tetikledi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERE PARALEL

Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon ağustosta yüzde 0,3 artarak temmuzla aynı seviyede kaldı. Aylık bazda artış gösteren kalemler arasında uçak biletleri, ikinci el araçlar, giyim ve yeni otomobiller öne çıktı. Buna karşın tıbbi bakım, eğlence ve iletişim kalemlerinde düşüş görüldü.

Son 12 ayda enerji fiyatları sadece yüzde 0,2 artarken, gıda fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 3,2 oldu. Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon için beklentiler aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,1 idi.

FED’İN KARARI İÇİN KRİTİK VERİLER

Enflasyonun yeniden hız kazanması, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayındaki faiz kararı açısından kritik önem taşıyor. Bu tablo, faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasına yol açabilir.