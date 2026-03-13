Piyasaların gözü bu verideydi: ABD ekonomisinde sert fren!

ABD ekonomisinde büyüme, geçen sonbaharda yaşanan 43 günlük hükümet kapanmasının etkisiyle önceki çeyreklerdeki güçlü performansın ardından belirgin şekilde yavaşladı.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan revize verilere göre dünyanın en büyük ekonomisi 2025 yılının son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,7 büyüme kaydetti.

Açıklanan büyüme verisi, ilk tahminin yaklaşık yarısı seviyesinde gerçekleşirken ekonomistlerin beklentilerinin de oldukça altında kaldı. Ekonomistler yapılan revizyonun büyüme oranını yukarı yönlü göstereceğini öngörüyordu.

HÜKÜMET KAPANMASI BÜYÜMEYİ AŞAĞI ÇEKTİ

Ekonomideki yavaşlamada geçen sonbaharda yaşanan 43 günlük hükümet kapanmasının önemli rol oynadığı değerlendiriliyor.

Söz konusu dönemde federal hükümet harcamaları ve yatırımları yüzde 16,7 oranında gerileyerek dördüncü çeyrek büyümesinden 1,16 puanlık bir kayba neden oldu.

TÜKETİM VE İHRACATTA ZAYIFLAMA

Tüketici harcamaları yüzde 2,0 artış gösterse de bir önceki çeyrekte kaydedilen yüzde 3,5’lik artışın gerisinde kaldı.

Aynı dönemde ihracat yüzde 3,3 oranında gerilerken, yapay zeka yatırımlarının etkisiyle konut dışı iş yatırımları yüzde 2,2 artış kaydetti. Ancak bu oran da önceki çeyrekteki yüzde 3,2’lik artışın altında gerçekleşti.

YILLIK BÜYÜMEDE GERİLEME

Yıllık bazda değerlendirildiğinde 2025 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesi yüzde 2,1 olarak gerçekleşti.

Bu oran, 2024’teki yüzde 2,8 ve 2023’teki yüzde 2,9 seviyelerinin belirgin şekilde altında kaldı.

İSTİHDAM PİYASASINDA ZAYIFLAMA

ABD işgücü piyasasında da zayıflama dikkat çekiyor. Geçen ay 92 bin kişilik istihdam kaybı yaşanırken, 2025 yılı boyunca aylık ortalama istihdam artışı 10 binin altında kaldı.

Bu veri, 2002’den bu yana resesyon dışı dönemlerde görülen en zayıf istihdam artışı olarak kayıtlara geçti.

ABD ekonomisine ilişkin dördüncü çeyrek nihai büyüme verisinin 9 Nisan’da açıklanması bekleniyor.