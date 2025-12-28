Plastik poşet fiyatı artıyor: 1 Ocak’tan itibaren 1 TL olacak!

İlgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla "Ambalaj Komisyonu-Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı" yapıldı.
1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Toplantı sonucunda, 2026'da plastik poşetlere uygulanacak taban ücretin adet başına vergiler dahil 1 lira olmasına karar verildi. Karar, 1 Ocak 2026'dan itibaren hayata geçirilecek. Marketlerden, alışveriş merkezlerinden satın alınan plastik poşetler, yeni yıldan itibaren 1 liraya satılacak.
FİYATI 50 KURUŞTAN 1 TL'YE YÜKSELECEK
Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasına, gereksiz plastik poşet kullanımının önüne geçilerek görsel ve çevresel kirliliğinin önlenmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2019 yılında başlanmıştı.
Plastik poşetler, 1 Ocak 2024’ten itibaren 50 kuruşa satılıyordu.