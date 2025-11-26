Pluspay ve Nearpay'tan işbirliği: POS cihazı kullanımı sona eriyor

Türkiye’nin uçtan uca tahsilatta, inovatif fintech çözümleriyle hızla büyüyen şirketlerinden Pluspay ile Türkiye’nin tek MPOC onaylı SoftPOS sağlayıcısı Nearpay, stratejik bir işbirliğine imza attı. Nearpay Avrupa Başkanı Ece Berkol ve Pluspay CEO’su Girayhan Koç, işbirliğiyle ilgili bilgi verdi.

Pluspay & Nearpay ortaklığı sayesinde, HORECA (Otel, Restoran, Kafe) sektöründeki işletmelerden, lojistik ve saha operasyonlarındaki ekiplere, ticari ulaşımdaki sürücülerden tüm küçük ve orta büyüklükteki işletmelere, artık herhangi bir ek donanıma ihtiyaç duymadan akıllı telefonları üzerinden kolayca ödeme alabilecekleri, sınırları kaldıran devrim niteliğinde bir çözüm sunulduğu açıklandı.

Bu stratejik işbirliği, saha operasyonları yürüten ekiplerin ve tüm ölçekteki işletmelerin en önemli operasyonel yüklerinden biri olan fiziksel POS donanımı gerekliliğini kökten sona erdiriyor. MPOC onaylı bu teknoloji sayesinde, tek bir mobil uygulama üzerinden güvenli ve anlık tahsilat yapmak, artık iş süreçlerinin doğal bir parçası haline geliyor.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Sistemin VUK 507 uyumlu yapısı, SoftPOS’un Türkiye’de çok daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından gönül rahatlığıyla kullanılmasının önünü açıyor. Böylece restoranlar, kuryeler ve sahadaki tüm işletmeler, yasal uyumluluğu garanti altına alınmış, güvenli ve esnek bir ödeme çözümüne kavuşuyor. Yeni Nesil ÖKC kullanımı zorunlu olan şirketler, VUK 507 uyumu kapsamında güvenli mobil ödeme ve elektronik belge yönetimi sistemine dahil olarak, bu sistem kapsamında ödeme kabul eden softpos teknolojisi sayesinde yüksek pos cihazı maliyetlerinden ve pos operasyonlarından kurtuluyorlar.

'MOBİL CİHAZLAR ÖDEME TERMİNALİNE DÖNÜŞÜYOR'

Pluspay CEO’su Girayhan Koç, işbirliğiyle ilgili “Nearpay ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik işbirliğinin, sadece bir maliyet optimizasyonu değil, aynı zamanda operasyonel mükemmeliyetin başlangıcı olmasını amaçlıyoruz. Sunduğumuz ortak çözüm sayesinde, firmalar ek bir cihaz taşımak zorunda kalmadan, dakikalar içinde mobil cihazını veya kioskunu bir ödeme terminaline dönüştürebiliyor” dedi.

'DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN DOĞAL BİR PARÇASI'

Nearpay Avrupa Başkanı Ece Berkol ise işbirliğiyle ilgili “Türkiye’de özellikle saha ekipleri, kuryeler ve KOBİ’ler için ödeme almak hem maliyetli hem de operasyonel olarak zorlu bir süreçti. Donanım bağımlılığını ortadan kaldıran SoftPOS, tam da bu noktada büyük bir ihtiyaçtan doğdu. Sadece bir cihazla ödeme kabul edebilmek, hem işletmeleri hızlandırıyor hem de onları dijital dönüşümün doğal bir parçası haline getiriyor” şeklinde konuştu.