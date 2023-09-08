Prof. Dr. Aziz Konukman’dan orta vadeli programa tepki: Önce şeker sonra diyet

Yayınlanma: 08.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.09.2023 - 04:00

Yeni ekonomi yönetiminin yayımladığı orta vadeli programın (OVP) usulüne uygun açıklanmadığını belirten Prof. Dr. Aziz Konukman, “Program gelecek tahminleri için değil, Saray’a paralel bir ek bütçe çıkarmak için hazırlanmış. Burada yaratılan bu bütçe ‘seçim şekeri’ olarak harcanacak. Bedeli yurttaş ödeyecek” dedi. OVP’lerin geleceğe dönük yol haritasını gösteren ama yayımlandığı yılın da performansının analiz edildiği bir belge olması gerektiğini belirten Konukman, programın satır aralarını irdeleyerek şu açıklamaları yaptı:

BORÇLANMA YETKİSİ

Bir önceki OVP’de 2023’ün harcama hedefi 4.5 trilyon TL’ydi. Ek bütçe ile bu rakam 5.6 trilyon TL’ye yükseltildi. Şimdi yeni OVP’de 2023 gerçekleşme tahmini için 6.6 trilyon TL yazılmış. Bu demektir ki ek bütçenin üstüne de bir ek bütçe kadar daha harcama yapacaklar.

Bütçe hakkına aykırı olarak Meclis’in verdiği harcama izninin üstüne çıkılıyor. Saray’da adeta paralel ek bütçe yapılmış. kararnamelerle birçok kurumun ödeneklerinin artırılabiliyor.

Torba yasa ve kararnamelerle kurumlara eklenen ek ödenekler ek bütçenin içine eklenmedi. Çünkü ekleseler karşılığında gelir göstermek zorundalardı. Burada yaratılan bu bütçe seçim şekeri olarak harcanacak. Bu ödeneklerin geliri de borçlanma olacak. Çünkü cumhurbaşkanına muazzam bir borçlanma yetkisi verildi.

OVP’den önce 12. Kalkınma Planı’nın açıklanması gerektiğini, esastan önce usule aykırı uygulamalar olduğunu da belirten Konukman, muhalefete “Bütçe görüşmelerine katılmayın” çağrısı yaptı. Konukman şöyle devam etti:

5018 sayılı kanun der ki “OVP’ler kalkınma planları doğrultusunda hazırlanır” ama iktidar önce OVP’yi açıklıyor, gelecek ay da kalkınma planının açıklanacağını söylüyor. Bu olmaz.

Ayrıca cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanlar memurdur. Bu işin siyasi sorumluluğu ise cumhurbaşkanına ait. Yani OVP’nin sunumu da cumhurbaşkanı yapmak zorunda. Muhalefet memurların sunumunu dinlememelidir. OVP’nin siyasi sorumluluğu alınsın.

KEMER SIKILACAK

Kamu maliyesi başlığında “başta deprem kaynaklı harcamalar olmak üzere gerekli ihtiyaçlar süratle karşılanacak” cümlesini irdeleyen Konukman şu yorumu yaptı: “Nedir bunlar? Bütçede yazmayacak mısınız? 2024’te ek bütçe gerektirecek seçim harcaması yapılacağını herkes biliyor.”