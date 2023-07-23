Prof. Dr. Demirtaş'tan 'maalesef'li ekonomi tahmini: Çok ama çok üzgünüm...

Yayınlanma: 23.07.2023 - 23:57

Güncelleme: 23.07.2023 - 23:57

Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından ekonomiyle ilgili öngörülerini paylaştı. Paylaşımında 6 'maalesef' ile tek tek tahminlerini açıklayan Demirtaş, çok üzgün olduğunu dile getirdi.

İşte Prof. Dr. Demirtaş'ın paylaşımı:

"Maalesef, Enflasyon rekor hızda devam edecek.

Maalesef, Merkez Bankası Enflasyon ile mücadele etmiyor.

Maalesef, Alım gücümüz düştü, daha da düşecek.

Maalesef, Orta gelir grubu iyice silinecek.

Maalesef, Dolaylı vergiler, orta gelir ve alt gelir grubunu daha da baskılayacak.

Maalesef, Fiyat Pahalılığı Çıldırtıcı seviyelere çıkacak.

Çok ama çok üzgünüm…

Türkiye’yi çok seviyorum. Bu kötü günleri atlatabilmemizi dilerim…"