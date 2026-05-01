Prof. Dr. Hakan Kara asgari ücretli için acı tabloyu açıkladı: 'Bugün 1 Mayıs, hatırlamak için iyi bir gün...'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yaptığı paylaşımlarla asgari ücret, açlık sınırı ve alım gücündeki gerilemeye dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Kara, asgari ücretin açlık sınırına oranının son yıllarda belirgin şekilde düştüğünü vurguladı. Mevcut seviyenin, 2022’deki yüksek enflasyon döneminden daha düşük olduğunu ifade etti.

Kara, “Bugün 1 Mayıs. Asgari ücretin açlık sınırının yüzde 20 altına düştüğünü hatırlamak için iyi bir gün” dedi. 2025’in başından itibaren yapılan artışlara rağmen 2026 yılında da açlık sınırı karşısındaki gerilemenin sürdüğünü belirtti.

Bugün 1 Mayıs. Asgari ücretin açlık sınırının %20 altına düştüğünü hatırlamak için iyi bir gün. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 1, 2026

ALIM GÜCÜNDEKİ GERİLEME DİKKAT ÇEKTİ

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, “Asgari ücretin alım gücü 2022’de aniden patlayan enflasyon döneminden bile daha kötü durumda” açıklamasında bulundu.

Paylaşılan verilere göre, asgari ücretin açlık sınırına oranı 2017-2021 döneminde 0,9-1 bandında seyrederken, 2022’de sert bir düşüşle 0,8 seviyesine geriledi. Sonraki süreçte sınırlı bir toparlanma görülse de 2026 itibarıyla yeniden 0,8 seviyesine düştü.