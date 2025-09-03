Prof. Dr. Hakan Kara’dan enflasyon verileri sonrası faiz yorumu: 'Bu ortamda...'

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara’dan dikkat çeken yorum geldi.

ENFLASYON SONRASI FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ

Piyasa beklentilerini aşan enflasyon verileri sonrası TCMB’nin faiz adımlarına yönelik değerlendirme yapan Kara, piyasanın beklediği 300 baz puanlık indirim ihtimalinin zayıfladığını vurguladı.

Kara, dünkü büyüme rakamları ve bugün açıklanan enflasyon verisinin ardından eylül ayında Merkez Bankası’nın 300 baz puan indirim yapma olasılığının düşük olduğunu ifade etti.

HAKAN KARA’DAN SOSYAL MEDYADA FAİZ MESAJI

Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Enflasyonun ana eğilimini en iyi yansıtan medyan enflasyona baktığımda sene başından beri iyileşmenin çok sınırlı olduğunu görüyorum. Talepte belirgin bir yavaşlama da yok. Risk faktörleri ise aynen yerinde duruyor. Bu ortamda 300 baz puan indirim olmaz.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Öte yandan Kara, ağustos enflasyon verilerinin ardından TCMB’nin yıl sonu tahmin patikasına da değindi. Kara, “Resmi enflasyonun sene sonunda merkez bankasının yüzde 29 tahmin sınırının altında kalması için bundan sonra aylık ortalama yüzde 1,6 enflasyon gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.