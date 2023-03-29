Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası için o ismi önerdi
Ünlü ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyadan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için başkan adayını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) başına kimin atanacağı merak konusu oldu.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, TCMB Başkanlığı’na Prof. Dr. Hakan Kara’yı önerdi.
Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bana soruluyor, Merkez Bankası Başkanı kim olmalı diye. Net yanıtım var: Merkez Bankası Başkanımız, Prof. Dr. Hakan Kara olmalı. Bu konuda çok netim. Hakan alanında uzman, tam liyakatli, Kurumu çok iyi biliyor ve tam bir beyefendi” ifadelerini kullandı.
Bana soruluyor, Merkez Bankası Başkanı kim olmalı diye.— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) March 28, 2023
NET yanıtım var:
Merkez Bankası Başkanımız, Prof. Dr. HAKAN KARA olmalı. Bu konuda çok netim.
Hakan alanında uzman, TAM liyakatli, Kurumu çok iyi biliyor ve tam bir beyefendi.
Tüm Türkiye takip etmeli:@ali_hakan_kara
HAKAN KARA KİMDİR?
Ali Hakan Kara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski başekonomisti. 2003-2019 arasında TCMB'de çalıştı.
Kara, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 Aralık 2022'de açıkladığı, "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı vizyon belgesinin tanıtım toplantısında sunum yapmıştı.
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