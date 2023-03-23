Merkez Bankası mart ayı faiz kararı ne kadar oldu? Mart 2023 TCMB faiz oranı ne kadar?

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 14:26

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 14:26

TCMB Para Politikası Kurulu bugün toplandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2023 Mart ayı faiz kararı merakla bekleniyordu. Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş sona erdi. Merkez Bankası, yılın ilk toplantısında sürpriz bir karar vermedi. Geçen yıl faizde üst üste dört kez indirime giden Merkez Bankası, önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 baz puan düşürerek 8.5'a çekti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Merkez Bankası mart ayı faiz kararı bugün açıklandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını 23 Mart Perşembe günü saat 14:00'te açıkladı.



MART 2023 FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE?

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 18 ekonomistin tahminlerinin medyanı TCMB’nin bu ay politika faizini yüzde 8,50 seviyesinde sabit bırakacağını gösterdi. Ankete katılan altı kurum politika faizinin 50 baz puan daha indirileceği tahmininde bulunmuştu.

AA FİNANS

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8,5’te sabit bırakılmasını bekleniyordu.

Ekonomistlerden 8’i mevcutta yüzde 8,5 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 14’ü politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyordu.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT Araştırma'nın mart ayında faizin yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oldu.

En düşük beklenti 50 baz puan indirimle faizin yüzde 8'e düşürüleceği yönünde olurken, ankete katılan kurumlardan 14'ü faizde değişikliğe gidilmesini beklemiyordu.

Şubat ayı anketinde 2023 yıl sonu için medyan beklenti yüzde 15,5 seviyesindeydi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 8,50'de sabit tuttu.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda şunlar kaydedildi:

"Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik, merkez bankaları tarafından geliştirilen destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretleri sürmektedir. Kurul, para politikası duruşunun, fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir."



