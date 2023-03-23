TCMB, 28 Mart'ta Olağan Genel Kurulu'nu toplayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart’ta gerçekleştirecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 91. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı, 28 Mart 2023 Salı günü saat 14.00’te elektronik ortamda ve fiziki olarak İdare Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacağını açıkladı.
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