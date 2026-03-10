Cumhuriyet Gazetesi Logo
Prof. Konukman, petrol fiyatlarındaki artışın ardından ekonomide atılması gereken adımlara dikkat çekti: ‘Meclis’te acilen özel oturum yapılmalı’

10.03.2026 04:00:00
Mustafa Çakır
İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman, petrol fiyatlarındaki artışın ardından Orta Vadeli Program’daki (OVP) hedeflerin de sil baştan değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Petroldaki bu artış karşısında ekonomide ne gibi önlemler alındığının da kamuoyu ile paylaşılmasını isteyen Konukman, Meclis’te acilen bu konuda özel oturum yapılabileceğine de vurgu yaptı.

OVP’de bu yıl için petrol fiyatı tahmini 65 dolardı. Planlamalar da buna göre yapılmıştı. Ancak dün petrol fiyatları hızla artışa geçti. İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman, OVP’deki hedeflerin sil baştan yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Türkiye ekonomisinin ithal girdilere bağımlı olduğuna işaret eden Konukman, “İthalatta girdi bağımlılığı ne durumda ? Bunun da kamuoyuyla paylaşılması lazım. Petrol fiyatlarındaki artışın sektörler üzerindeki dolaylı ve dolaysız fiyat etkilerinin açıklanması gerekiyor” dedi. 

‘A PLANI NEDİR, B PLANI NEDİR ?’ 

Konukman, petrol fiyatlarındaki artışın makro büyüklükler üzerindeki kısa ve uzun vadedeki yansımaları, bunun bütçe sonuçları, cari açık üzerindeki etkilerinin de kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini dile getirdi. Konukman, “A planı nedir, B planı nedir ? Senaryoların kamuoyuyla paylaşılması lazım. Meclis’te belki bu konunun acilen özel bir oturumda ele alınması gerekiyor. OVP hedeflerinin güncellenmesi gerekiyor” diye konuştu. 

Merkez Bankası’nın petrol fiyatlarındaki yüzde 10’luk artışın TÜFE’ye etkisini 1 puan olarak verdiğini anımsatan Konukman, bu tablonun değişip değişmediğinin de açıklanması gerektiğine vurgu yaptı.

