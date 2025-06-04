Promosyon yarışı kızıştı: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

Haziran ayının gelişiyle birlikte emekliler için banka promosyonları tekrar gündemin en üst sıralarına taşındı.

Emekliler, maaşlarını taşıdıkları bankalardan aldıkları promosyonlar sayesinde ek gelir elde etmeye devam ediyor.

Hem kamu hem özel bankalar, cazip promosyon rakamları ve ek fırsatlarla rekabette öne çıkmaya çalışıyor.

Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte bankalara göre 2025 Haziran güncel emekli promosyon tutarları...

GARANTİ BBVA Garanti BBVA, 13-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli kampanyasında, maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden emeklilere şu promosyonları sunuyor: 0-10.000 TL arası : 6.250 TL

: 6.250 TL 10.000-15.000 TL arası: 10.000 TL

10.000 TL 15.000-20.000 TL arası: 12.500 TL

12.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

İŞ BANKASI 5-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli kampanyada, maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine: 0-10.000 TL arası: 12.250 TL

12.250 TL 10.000-15.000 TL arası: 16.000 TL

16.000 TL 15.000-20.000 TL arası: 18.500 TL

18.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 21.000 TL

DENİZBANK DenizBank, 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında promosyon ve ek nakit fırsatları sunuyor. Ana promosyon ödemeleri: 0-10.000 TL arası: 5.000 TL

5.000 TL 10.000-15.000 TL arası: 8.000 TL

8.000 TL 15.000-20.000 TL arası: 10.000 TL

10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL Ek promosyonlar: MobilDeniz kullanımı: 1.000 TL

1.000 TL KMH başvurusu: 1.000 TL

1.000 TL Kredi kartı başvurusu: 2.000 TL Otomatik fatura talimatı ile: 0-10.000 TL arası: 1.000 TL

1.000 TL 10.000-15.000 TL arası: 2.000 TL

2.000 TL 15.000-20.000 TL arası: 3.000 TL

3.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 4.000 TL

AKBANK Akbank, SGK emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL’ye varan promosyonun yanı sıra 2.500 TL chip-para sunuyor: 0-10.000 TL arası: 6.250 TL

6.250 TL 10.000-15.000 TL arası: 10.000 TL

10.000 TL 15.000-20.000 TL arası: 12.500 TL

12.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

YAPI KREDİ Yapı Kredi, maaşını taşıyan emeklilere 25.000 TL'ye kadar promosyon vaat ediyor: 0-10.000 TL arası: 11.250 TL

11.250 TL 10.000-15.000 TL arası: 15.000 TL

15.000 TL 15.000-20.000 TL arası: 17.500 TL

17.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL Ek ödüller: 2 yeni fatura talimatı: 2.500 TL

2.500 TL 1.000 TL kredi kartı harcaması: 2.000 TL

TEB Emekli maaşını TEB’e taşıyan ve 3 yıl taahhüt veren emeklilere toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon: 0-10.000 TL arası: 14.000 TL

14.000 TL 10.000-15.000 TL arası: 17.000 TL

17.000 TL 15.000-20.000 TL arası: 19.000 TL

19.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 21.000 TL Otomatik fatura talimatı ile ek promosyonlar da dahil.

VAKIFBANK 1 Şubat-30 Haziran 2025 arasında maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıllık taahhüt karşılığı: 0-10.000 TL arası: 5.000 TL

5.000 TL 10.000-15.000 TL arası: 8.000 TL

8.000 TL 15.000-20.000 TL arası: 10.000 TL

10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL VakıfBank Troy Emekli Kart ile aylık 1.500 TL’ye, toplamda 15.000 TL’ye kadar ek nakit ödeme de yapılabiliyor.

HALKBANK SGK emeklileri, 3 yıl boyunca maaşlarını Halkbank’tan almayı taahhüt ettiklerinde: 10.000-15.000 TL arası: 8.000 TL

8.000 TL 15.000-20.000 TL arası: 10.000 TL

10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL