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Promosyon yarışı kızıştı: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?
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Promosyon yarışı kızıştı: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

4.06.2025 12:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Promosyon yarışı kızıştı: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? Promosyon tutarları ne kadar? Kampanya koşulları neler? İşte tüm ayrıntılarıyla güncel emekli promosyon oranları...

Promosyon yarışı kızıştı: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?
Haziran ayının gelişiyle birlikte emekliler için banka promosyonları tekrar gündemin en üst sıralarına taşındı. 
Promosyon yarışı kızıştı: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?
Emekliler, maaşlarını taşıdıkları bankalardan aldıkları promosyonlar sayesinde ek gelir elde etmeye devam ediyor. 
Promosyon yarışı kızıştı: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?
Hem kamu hem özel bankalar, cazip promosyon rakamları ve ek fırsatlarla rekabette öne çıkmaya çalışıyor.
Promosyon yarışı kızıştı: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?
Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte bankalara göre 2025 Haziran güncel emekli promosyon tutarları...
Promosyon yarışı kızıştı: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, 13-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli kampanyasında, maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden emeklilere şu promosyonları sunuyor:
  • 0-10.000 TL arası: 6.250 TL
  • 10.000-15.000 TL arası: 10.000 TL
  • 15.000-20.000 TL arası: 12.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Promosyon yarışı kızıştı: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

İŞ BANKASI

5-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli kampanyada, maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine:
  • 0-10.000 TL arası: 12.250 TL
  • 10.000-15.000 TL arası: 16.000 TL
  • 15.000-20.000 TL arası: 18.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 21.000 TL
Promosyon yarışı kızıştı: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

DENİZBANK

DenizBank, 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında promosyon ve ek nakit fırsatları sunuyor. Ana promosyon ödemeleri:
  • 0-10.000 TL arası: 5.000 TL
  • 10.000-15.000 TL arası: 8.000 TL
  • 15.000-20.000 TL arası: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Ek promosyonlar:
  • MobilDeniz kullanımı: 1.000 TL
  • KMH başvurusu: 1.000 TL
  • Kredi kartı başvurusu: 2.000 TL
Otomatik fatura talimatı ile:
  • 0-10.000 TL arası: 1.000 TL
  • 10.000-15.000 TL arası: 2.000 TL
  • 15.000-20.000 TL arası: 3.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 4.000 TL
Promosyon yarışı kızıştı: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

AKBANK

Akbank, SGK emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL’ye varan promosyonun yanı sıra 2.500 TL chip-para sunuyor:
  • 0-10.000 TL arası: 6.250 TL
  • 10.000-15.000 TL arası: 10.000 TL
  • 15.000-20.000 TL arası: 12.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Promosyon yarışı kızıştı: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, maaşını taşıyan emeklilere 25.000 TL'ye kadar promosyon vaat ediyor:
  • 0-10.000 TL arası: 11.250 TL
  • 10.000-15.000 TL arası: 15.000 TL
  • 15.000-20.000 TL arası: 17.500 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL
Ek ödüller:
  • 2 yeni fatura talimatı: 2.500 TL
  • 1.000 TL kredi kartı harcaması: 2.000 TL
Promosyon yarışı kızıştı: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

TEB

Emekli maaşını TEB’e taşıyan ve 3 yıl taahhüt veren emeklilere toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon:
  • 0-10.000 TL arası: 14.000 TL
  • 10.000-15.000 TL arası: 17.000 TL
  • 15.000-20.000 TL arası: 19.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 21.000 TL
Otomatik fatura talimatı ile ek promosyonlar da dahil.
Promosyon yarışı kızıştı: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

VAKIFBANK

1 Şubat-30 Haziran 2025 arasında maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıllık taahhüt karşılığı:
  • 0-10.000 TL arası: 5.000 TL
  • 10.000-15.000 TL arası: 8.000 TL
  • 15.000-20.000 TL arası: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
VakıfBank Troy Emekli Kart ile aylık 1.500 TL’ye, toplamda 15.000 TL’ye kadar ek nakit ödeme de yapılabiliyor.
Promosyon yarışı kızıştı: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

HALKBANK

SGK emeklileri, 3 yıl boyunca maaşlarını Halkbank’tan almayı taahhüt ettiklerinde:
  • 10.000-15.000 TL arası: 8.000 TL
  • 15.000-20.000 TL arası: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Promosyon yarışı kızıştı: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası aracılığıyla maaş alan SGK emeklileri için promosyon ödemeleri:
  • 10.000-15.000 TL arası: 8.000 TL
  • 15.000-20.000 TL arası: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
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