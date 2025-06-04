Promosyon yarışı kızıştı: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, 13-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli kampanyasında, maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden emeklilere şu promosyonları sunuyor:
- 0-10.000 TL arası: 6.250 TL
- 10.000-15.000 TL arası: 10.000 TL
- 15.000-20.000 TL arası: 12.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
İŞ BANKASI
5-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli kampanyada, maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine:
- 0-10.000 TL arası: 12.250 TL
- 10.000-15.000 TL arası: 16.000 TL
- 15.000-20.000 TL arası: 18.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 21.000 TL
DENİZBANK
DenizBank, 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında promosyon ve ek nakit fırsatları sunuyor. Ana promosyon ödemeleri:
- 0-10.000 TL arası: 5.000 TL
- 10.000-15.000 TL arası: 8.000 TL
- 15.000-20.000 TL arası: 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Ek promosyonlar:
- MobilDeniz kullanımı: 1.000 TL
- KMH başvurusu: 1.000 TL
- Kredi kartı başvurusu: 2.000 TL
Otomatik fatura talimatı ile:
- 0-10.000 TL arası: 1.000 TL
- 10.000-15.000 TL arası: 2.000 TL
- 15.000-20.000 TL arası: 3.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 4.000 TL
AKBANK
Akbank, SGK emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL’ye varan promosyonun yanı sıra 2.500 TL chip-para sunuyor:
- 0-10.000 TL arası: 6.250 TL
- 10.000-15.000 TL arası: 10.000 TL
- 15.000-20.000 TL arası: 12.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, maaşını taşıyan emeklilere 25.000 TL'ye kadar promosyon vaat ediyor:
- 0-10.000 TL arası: 11.250 TL
- 10.000-15.000 TL arası: 15.000 TL
- 15.000-20.000 TL arası: 17.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL
Ek ödüller:
- 2 yeni fatura talimatı: 2.500 TL
- 1.000 TL kredi kartı harcaması: 2.000 TL
TEB
Emekli maaşını TEB’e taşıyan ve 3 yıl taahhüt veren emeklilere toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon:
- 0-10.000 TL arası: 14.000 TL
- 10.000-15.000 TL arası: 17.000 TL
- 15.000-20.000 TL arası: 19.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 21.000 TL
Otomatik fatura talimatı ile ek promosyonlar da dahil.
VAKIFBANK
1 Şubat-30 Haziran 2025 arasında maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıllık taahhüt karşılığı:
- 0-10.000 TL arası: 5.000 TL
- 10.000-15.000 TL arası: 8.000 TL
- 15.000-20.000 TL arası: 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
VakıfBank Troy Emekli Kart ile aylık 1.500 TL’ye, toplamda 15.000 TL’ye kadar ek nakit ödeme de yapılabiliyor.
HALKBANK
SGK emeklileri, 3 yıl boyunca maaşlarını Halkbank’tan almayı taahhüt ettiklerinde:
- 10.000-15.000 TL arası: 8.000 TL
- 15.000-20.000 TL arası: 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası aracılığıyla maaş alan SGK emeklileri için promosyon ödemeleri:
- 10.000-15.000 TL arası: 8.000 TL
- 15.000-20.000 TL arası: 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL