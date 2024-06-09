PTT yöneticilerine, iş sözleşmesi feshedildiğinde brüt maaşın 36 katı tazminat ödeniyor

Yayınlanma: 09.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.06.2024 - 07:34

PTT Bilgi Teknolojileri AŞ’de iş sözleşmeleri feshedilen yöneticilere brüt maaşlarının 36 katı kadar tazminat uygulamasının devam ettiği ortaya çıktı. Konu, sivil havacılıkla ilgili “torba teklifin” TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında gündeme geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, 2019’daki tartışmaları anımsatıp şunları söyledi:

“PTT Bilgi Teknolojileri AŞ’nin genel müdür ve genel müdür yardımcıları kendilerine sözleşme hazırlamışlardı. Bu sözleşmeye göre iş akitleri feshedildiğinde brüt maaşlarının 36 katı kadar tazminat alacaklardı. Bu sözleşme hâlâ uygulamada mı? 2019’da sözleşmesi feshedilen bir genel müdür yardımcısına 13 bin lira maaş ve 5 bin lira huzur hakkı ve diğer ek bazı hakları üzerinden hesaplanan 36 aylık bürüt toplam 847 bin lira tazminat ödenmiştir. Bu paranın güncel tutarı milyonları buluyor.”

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, komisyonda ticari rekabetten söz etti. Bunun üzerine CHP’li Karasu, “Bu 36 kat tazminat davası devam ediyor mu” diye sordu. Gülten, “Devam ediyor sayın vekilim” yanıtını verdi. Karasu tepki gösterince komisyon başkanı olan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Yanlış yapılmış. Ne yapacaksın” karşılığını verdi.

‘VATANDAŞ KEMER SIKSIN’

Karasu, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Tasarruf tedbirleri adı altında kamu emekçilerinin kazanılmış haklarına göz dikilip vatandaştan kemer sıkması istenirken üst düzey bürokratların bu tutumu ve bakanlığın buna göz yumması ibret vericidir. Hiç utanma da yok?” dedi. l ANKARA