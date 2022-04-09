Pul biber ihracatı yılın ilk 3 ayında yüzde 10 arttı

09 Nisan 2022 Cumartesi, 12:32

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den 2021'de 9 milyon 222 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı.

Geçen yılın ocak-mart döneminde 2 milyon 296 bin dolar gelir elde edilen ihracatta, bu yılın aynı döneminde yüzde 10 artış kaydedildi. 67 ülkeye yapılan dış satıştan 2 milyon 527 bin dolar girdi sağlandı.

Pul biber ihracatında döviz girdisi olarak ilk sırayı 614 bin dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 313 bin dolarla İngiltere ve 311 bin dolarla Hollanda izledi.

"SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, Türkiye'de satışa sunulan pul biberin önemli miktarının Şanlıurfa'da üretildiğini belirtti.

Birçok ihracatçı firmanın başta Şanlıurfa olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetiştirilen biberlerden hazırlanan pul biberi satın alarak ihraç ettiğini vurgulayan Kızıldemir, Şanlıurfa'da üretilen ve halk arasında isot olarak bilinen pul biberin ülke içerisinde büyük rağbet gördüğünü söyledi.

Kente gelen her ziyaretçinin isot almadan şehirden ayrılmadığına dikkati çeken Kızıldemir, "Bizim bir sloganımız var, 'en tatlı acı' diye. İsottaki lezzetin farkına varanlar artık bundan vazgeçemiyor. İsotumuz dünyadaki bütün yemekleri lezzetlendiriyor. İsot, sofralarda artık vazgeçilmez bir lezzeti haline geldi" diye konuştu.