Putin imzayı attı: Rusya'da külçe altın satışı yasaklandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkeden 100 gramın üzerindeki külçe altın ihracatını yasaklayan kararnameyi onayladı. Söz konusu düzenleme, Rusya’nın resmi yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

100 GRAM ÜZERİ KÜLÇE ALTIN YURTDIŞINA ÇIKARILAMAYACAK

Karara göre, şirketler ve bireyler 100 gramdan daha ağır külçe altını yurtdışına çıkaramayacak. Düzenleme, hem ticari hem de bireysel altın transferlerini kapsıyor.

ALTIN REZERVLERİNDE TARİHİ SEVİYE

Rusya’nın altın rezervleri Kasım 2025’te ilk kez 300 milyar dolar seviyesini aştı. Böylece ülkenin uluslararası rezervleri içinde altının payı yüzde 40’ın üzerine çıktı.

MOSKOVA BORSASI’NDA HACİM HIZLA ARTTI

Moskova Borsası’ndaki (MOEX) değerli metaller piyasasında toplam işlem hacmi 2025 yılında önemli artış gösterdi. Bir önceki yıla göre üç kattan fazla yükselen işlem hacmi 3 trilyon rubleyi, yaklaşık 38 milyar doları, aştı.