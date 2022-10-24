QNB Finansbank Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik'i satın alıyor

24 Ekim 2022 Pazartesi, 10:09

Fiba Holding'in iştiraki olan Finansbank 2006'da Yunansitan Ulusal Bankası'na satılmıştı. Yunanistan Ulusal Bankası ise 2016 yılının Haziran ayında bankayı Katar merkezli QNB'ye yüzde 99.81 payının tamamını 2.7 milyar euroya devretti. Bugün Katar sermayeli olarak yoluna devam eden QNB Finansbank AŞ, Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik AŞ'deki kalan yüzde 51 payı 1 milyar TL bedelle satın almaya karar verdi.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, sermayesinin yüzde 49'una iştirak etmiş olduğu Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik AŞ'deki ortaklık payına ilişkin olarak; Banka Yönetim Kurulu'nca, Cigna Nederland Gamma BV tarafından sahip olunan ve Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik AŞ'nin sermayesinin yüzde 51'ine karşılık gelen toplam 22 milyon 950 bin TL nominal bedelli, toplam 22 milyon 950 bin hissenin 1 milyar TL bedel ile satın alınmasına karar verildi.

Banka, bu kapsamda Cigna Nederland Gamma BV ile 21 Ekim 2022 tarihinde bir Hisse Alım Sözleşmesi imzaladı. Hisse devir işlemi gerekli izinlerin alınmasını müteakip tamamlanacaktır.