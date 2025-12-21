‘Rakam için erken’ diyen Işıkhan’ın asgari ücret önerge karnesi dikkat çekti: Zamana ‘bakan’ yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın işçiler masada olmadan devam eden asgari ücret görüşmeleri için yaptığı “Rakam için çok erken” açıklaması tepki çekti. Işıkhan bu açıklamayı yaparken, Meclis kayıtlarına göre CHP’li Özgür Karabat; bundan bir ay önce, 12 Kasım’da Meclis’e Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde bugün işçilerin katılmayı protesto ettiği asgari ücret tespit komisyonunun yapısını eleştirdi.

Karabat önergesinde “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücret tespit komisyonu toplantılarını göstermelik bir formaliteye dönüştürmüş; işçi temsilcilerinin talepleri duymazdan gelinmiştir” diyerek “2026 yılı için asgari ücret belirleme sürecinde işçi konfederasyonlarının karar alma süreçlerine katılım oranı nedir?” sorusunu yöneltti. Ancak Bakan Işıkhan, bu önergeye hâlâ yanıt vermedi.

ÖNERGEYE 10 AY GECİKMELİ YANIT

Öte yandan; temmuzda milyonlarca asgari ücretli ara zam beklerken bu konuda kendisine mayıs ayında bir önerge verilen Işıkhan, bu önergeye temmuzdan iki ay sonra, eylül ayında yanıt verdi. Işıkhan, 2025 için açıklanan yüzde 30’luk asgari ücret zammıyla ilgili 25 Aralık 2024’te bir soru önergesi veren DEM Partili Meral Danış Beştaş’a da 2025’in Ekim ayında dönüş yaptı.

Işıkhan 10 ay gecikmeli yanıtında, “Asgari ücret için yüzde 30 oranını belirlerken hangi kriterleri esas aldınız?” sorusuna karşı “Asgari ücret, tespit komisyonu tarafindan belirlenmektedir. Komisyon, ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretlilere fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurmakta; ayrıca sosyal tarafların ücret tekliflerini değerlendirmektedir” dedi.