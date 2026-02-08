Mesut Özarslan CHP'den istifa etti... CHP'den 'yolsuzluk' ve 'suç duyurusu' açıklaması

Ankara kulislerinde bir süredir AKP'ye geçeceği konuşulan ve haftaya grup toplantısında AKP'ye katılması beklenen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, akşam saatlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

CHP kaynaklarından alınan bilgilere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özarslan'ın AKP'ye geçeceği iddialarına ilişkin bugün öğlen saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

CHP kaynakları, Özarslan'ın hakkında yolsuzluk iddiaları ve 5 adet suç duyurusu bulunması nedeniyle bir süredir AKP ile görüşmeler yaptığını bildiklerini ifade etti. Kaynaklar, bu iddialar ortaya çıktığında Genel Başkan Özel'in, Özarslan ile birkaç kez görüştüğünü, Özarslan'ın iddiaların yalan olduğunu söylediğini ancak buna karşın AKP ile görüşmeler yapmaya devam ettiğini ileri sürdü.

Özarslan'ın son 2-3 gündür telefonlara çıkmadığını belirten kaynaklar, Özarslan'ın hakkındaki yolsuzluk dosyalarının kapatılacağı sözünü alması üzerine AKP'ye katılmak üzere anlaştığını iddia etti.

Bugün Özel ile Yavaş arasında gerçekleşen görüşmede de bu konu ele alınırken Yavaş'ın, Özel'in Özarslan hakkında ilettiği bilgilerin kendisinde de olduğunu ifade ettiği kaydedildi.