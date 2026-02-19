Milyonlarca emeklinin gözü Mart ayında ödenmesi beklenen Ramazan Bayramı ikramiyelerine çevrildi. Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından ikramiyelerde de bir değişiklik olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, Ramazan bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi tutarı kesinleşti mi?

BAYRAM EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına yapılan yıl başı artışlarının ardından, ikramiyeler için de artış beklentisi oluştu. Yapılan tahminler ile bütçe disiplini ve enflasyon hedefleri göz önünde bulundurulduğunda, geçen yıl 4.000 TL olan tutarın 5.000 TL’ye çıkarılabileceği öngörülüyor.

2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Bayram ikramiyesi tutarının Şubat ayında açıklanması bekleniyor.