Resmî tatil günlerinde çalışan işçilere yapılacak ödemeler 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında belirlenirken, bayramda çalışanların ücretlerinin nasıl hesaplandığı da merak ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda mesai ücreti ne kadar, nasıl hesaplanır?
BAYRAM MESAİ ÜCRETİ NEDİR?
Bayram mesai ücreti, resmî tatil günlerinde çalışan işçilere ödenen ek ücret anlamına gelir ve Türkiye’de 4857 sayılı İş Kanunu’na göre hesaplanır. Bayram günü çalışmak yüzde 100 zamlı ücret anlamına gelir.
BAYRAM MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
Resmî tatil günlerinde çalışan bir işçi için iki farklı durum vardır:
1. Bayram günü çalışmazsa
Çalışmasa bile o günün ücretini tam alır.
Yani maaşından kesinti yapılmaz.
2. Bayram günü çalışırsa
Normal günlük ücretine bir günlük ücret daha eklenir.
Yani toplamda 2 günlük ücret kazanmış olur.
ÖRNEK BAYRAM MESAİSİ HESAPLAMA TABLOSU
Örneğin aylık maaşın 30.000 TL olduğunu düşünelim.
Günlük ücret hesaplanır
30.000 ÷ 30 = 1.000 TL
Bayram günü çalışılırsa
Normal günlük ücret: 1.000 TL
Bayram mesai ücreti: 1.000 TL
Toplam: 2.000 TL