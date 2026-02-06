Ramazan kolisi fiyatları belli oldu: Geçen yıla göre etiketler katlandı!

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, ramazan kolisi fiyatlarında geçen yıla kıyasla artış yaşandığını söyledi. Kartal, içeriğinde ağırlıklı olarak temel gıda ürünleri bulunan ramazan kolilerinin fiyatlarının 499 TL ile 1.999 TL arasında değiştiğini belirtti.

RAMAZAN KOLİLERİ VE YARDIM KARTLARI ÖNE ÇIKIYOR

Ramazan kolilerinin çoğunlukla kamu kurumları, kurumsal şirketler, sivil toplum kuruluşları ve bireysel yardım amaçlı tercih edildiğini anlatan Kartal, son yıllarda koli yerine market yardım kartları ve çeklerinin daha fazla ilgi gördüğünü ifade etti. Kartal, bu değişimin nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Son yıllarda koli hazırlığından ziyade market yardım kart ve çekleri daha çok tercih ediliyor. Lojistik kolaylığı ve kullanıcı tercihlerine uyarlanabilirlik açısından yardım çekleri kolilere oranla daha avantajlı bulunduğundan yardımseverler açısından tercih sebebi olmaktadır."

HEDİYE ÇEKLERİNDE BELİRGİN ARTIŞ

Hediye çeklerine yönelimin hızlandığına dikkat çeken Kartal, kullanım oranındaki artışı şöyle değerlendirdi:

Hediye çeklerinin kullanım payı geçen yıla oranla yüzde 70-75 arttı. Bunun en önemli sebebi kolilerin dağıtım maliyetlerindeki artış ve kullanıcı ihtiyaçlarının tespiti noktasındaki zorluklar. Hediye çekleriyle alışveriş yapan tüketiciler, kartların 12 ay kullanım süresi sayesinde harcamalarını yıl içine yayabiliyor. Kartlar farklı günlerde ihtiyaçlara göre kullanılabildiği gibi gıda dışı ürün alımına da imkan sağlıyor. Geçen yıl yaklaşık olarak 20 milyar lira civarında ekonomi oluşturan çek ve kolilerin, bu yıl 25-30 milyar lira arasında bir pazar oluşturacağını öngörüyoruz.

Kartal, ramazan kolisi hazırlayan perakendecilere ve yardımseverlere de uyarılarda bulunarak, kolilerde yer alan ürünlerin son kullanma tarihleri, kalite, içerik ve gramaj bilgilerinin dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

RAMAZAN DÖNEMİNDE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİYOR

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu da ramazan ayının gıda perakendesi açısından her yıl olduğu gibi bu yıl da belirli bir hareketlilik yarattığını söyledi. Özpamukçu, sektör beklentilerinin yüksek hacimden ziyade dengeli bir seyir yönünde olduğunu ifade etti.

Ramazan ayında tüketim alışkanlıklarının değiştiğine dikkat çeken Özpamukçu, şu değerlendirmeyi yaptı:

Alışveriş sepetlerinde temel gıda ürünleri öne çıkarken, alışveriş zamanlaması iftar ve sahur saatlerine göre şekilleniyor. Tüketiciler, tek seferde yüksek tutarlı alışverişler yerine daha planlı ve daha sık alışveriş yapmayı tercih ediyor. Ramazanda temel gıda, bakliyat, et, unlu mamuller, hurma, içecekler gibi kategorilerde talep artışı yaşanıyor. Gıda perakendecileri bu talep artışını öngörerek hazırlıklarını tamamlamış durumda.

İSRAF UYARISI VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Özpamukçu, dijitalleşmenin ramazan dönemindeki perakende alışkanlıklarını da etkilediğini belirterek, online alışveriş, hızlı teslimat ve dijital kampanyaların bu dönemde daha belirleyici hale geldiğini söyledi.

Ramazan ayında artan tüketimin israfa dönüşmemesi gerektiğini vurgulayan Özpamukçu, şu ifadeleri kullandı:

Ramazan ayında artan tüketimin gıda kaybına, israfa dönüşmemesi büyük önem taşıyor. Özellikle gıda gibi stratejik bir alanda, ihtiyaç kadar tüketimi teşvik etmek ve israfı azaltmak hem ekonomik hem de ahlaki bir sorumluluk. Yardım kolilerinin içerikleri, gerçek ihtiyaçlara odaklanan, raf ömrü uzun ve tüketimi dengeli ürünlerden oluşturuluyor.

Özpamukçu, hediye kartlarının ihtiyaç sahiplerine kendi önceliklerine göre alışveriş yapma imkanı sunduğunu belirterek, geleneksel ramazan kolilerinin de halen önemli bir ihtiyacı karşılamaya devam ettiğini sözlerine ekledi.