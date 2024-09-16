Rams Türkiye CEO’su Devran Bülbül, 2025’in ikinci yarısı için uyardı: Konuta talep arttı ama arz yok

Yayınlanma: 16.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.09.2024 - 11:16

Konut talebinin son bir yılda yüzde 32 arttığını söyleyen Bülbül, “Satışlardaki düşüşe bakıp talep düştü diyemeyiz. Aksine talep artıyor ama maliyet yüksekliği sebebiyle ortada arz yok. Bu sebeple önümüzdeki yıl fiyatlarda ciddi bir yükseliş bekliyoruz. Yılsonu itibarıyla faiz oranlarının düşüşe geçeceğini düşünüyoruz” dedi.

Maliyet artışlarının devam ettiğini de belirten Bülbül, “Kısa vadede burada bir düşüş öngörmüyoruz. Hâlâ günlük fiyat artışları oluyor. Biz güçlü bir marka olduğumuz için taşeron bulmakta zorlanmıyoruz. Ama ahlaki deformasyon var o taşeronları elimizde tutmakta zorlanıyoruz” diye konuştu.

İnşaatına başladıkları ve satışa açtıkları Rams City Gaziantep projesini de tanıtan Bülbül, 16 bin 631 metrekare arsa üzerine kurulan projeyi şöyle anlattı:

“254 adet ofis ve açık hava mağazası olacak. Gaziantep’in ilk iş ve yaşam merkezini kuruyoruz. Paylaşımlı ofisler olacak ve proje 2026 yılında tamamlanacak. Projede, 55 metrekareden başlayan ticari birimler ve 69 metrekareden başlayıp 770 metrekareye kadar genişletilebilen modüler ofis alanları bulunuyor. Peşin ödemede indirim ve taksit fırsatlarımız var.”