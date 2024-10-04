Reel efektif döviz kuru endeksi eylülde yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TÜFE bazlı reel efektif kuru endeksi eylül verisini açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,45 puan artarak 62,78 oldu. Endeks, Ağustos 2024'te 62,33 düzeyindeydi.
Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 7,05 puan, Yİ-ÜFE bazında da 2,30 puan arttı.
REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU NEDİR?
Reel efektif döviz kuru, TL'nin satın alma gücünde olan değişimleri ifade ediyor. Reel efektif kurundaki artış TL'nin değer kazandığını, Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor. Kurdaki düşüşse yabancı mallar cinsinden fiyatın azaldığına işaret ediyor.
Etiketler: #türk lirası #Reel efektif döviz kuru
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