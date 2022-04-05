Reel efektif döviz kurunda yatay seyir
Reel efektif döviz kuru endeksi,TÜFE bazında Mart'ta bir önceki aya kıyasla 0,09 puan artarak 54,01'e çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Mart'ta bir önceki aya kıyasla 0,09 puan artarak 54,01'e çıktı. Endeks, Şubat'ta 53,92 düzeyinde bulunuyordu. Reel efektif döviz kuru Aralık'ta 48,10 ile rekor düşük seviyeye gerilemişti. Nominal döviz kurlarının ülkeler arası nisbi fiyat farklarını göstermemesi nedeniyle, reel efektif döviz kuru, Türk lirası’nın (TL) reel düzeyinin göstergesi olarak Merkez Bankası tarafından hesaplanıyor.
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 2,52 puan artışla 76,13'ten 78,65'e yükseldi. Türk lirasının değeri, Mart'ta 2021'in aynı ayına göre TÜFE bazında 11,24 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 0,07 puan azaldı.
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