Rekabet Kurulu, Tetra Laval Holding hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu, Tetra Laval Holding & Finance SA ‘nın sıvı gıda dolum makineleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle sıvı gıda ambalaj pazarındaki rakiplerini dışladığı iddiaları üzerine soruşturma açtığını duyurdu.
Rekabet Kurulu, Tetra Laval Holding - Finance SA hakkında soruşturma açtı.
Kararda şöyle denildi:
"Tetra Laval Holding & Finance SA’nın, rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleri ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesi kapsamında hakim durumunu kötüye kullandığı iddialarına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 29.12.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Tetra Laval Holding & Finance SA hakkında soruşturma açılmasına, 22-57/904-M sayı ile karar verdi."
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