Rekabet Kurulu'ndan 5 kozmetik firmasına soruşturma
Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren 5 teşebbüs hakkındaki yeniden satış fiyatlarını tespit etme ve internet satışlarını kısıtlama iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.
Rekabet Kurulu, Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Colastin Sağlık Ürünleri AŞ, Gerçek Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti, Kozmoklinik Kozmetik ve Medikal Ürünler Paz. ve Tic. AŞ ile MOT Grup Bilişim Ltd. Şti. hakkında soruşturma açtı.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satış fiyatlarını tespit edip, internet satışlarını kısıtlayarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma, Kurul tarafından karara bağlandı.
BULGULAR YETERLİ BULUNDU
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli buldu.
Kurul, Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Colastin Sağlık Ürünleri AŞ, Gerçek Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti, Kozmoklinik Kozmetik ve Medikal Ürünler Paz. ve Tic. AŞ ve MOT Grup Bilişim Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettikleri, ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’nin ev ev seçim planı
- Meclis martta feshedilecek
- Çakıcı azletti, Avukat Sevinç 'hazır olun mesajı' dedi
- Banka müdürünün zimmetine geçirdiği para dudak uçuklattı
- 'Başında can çekişiyor, niye takıyorsun?'
- AKP'den seçim açıklaması: İlk kez uygulanacak
- Bahçeli'nin 'seçim' çıkışının etkileri ne olacak?
- 'Be müptezeller! Be çakallar!'
- Almanya AKP'li vekil için harekete geçti
- Akşener'den ikinci seçim videosu geldi