Rekabet Kurulu, Yemek Sepeti'ne soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, Yemek Sepeti'ne üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırdığı gerekçesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 10:15
Rekabet Kurulu, Yemek Sepeti'ne soruşturma başlattı
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Rekabet Kurulu tarafından Yemek Sepeti'ne soruşturma başlatıldı. Üye işletmelerin faaliyetlerinin zorlaştırıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmaya ilişkin Rekabet Kurulu'ndan açıklama geldi. 

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda AŞ'nin çevrim içi yemek siparişi-servisi platform hizmeti kapsamında kendi kurye hizmetini zorunlu tutmak ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. ve/veya 6. maddesini ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. 

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 07.03.2024 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 24-12/211-M sayı ile karar vermiştir."


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