Babacan'dan Bayraktar ailesine: Rekabetten korkuyorlarsa korksunlar

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 11:35

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 12:10

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fox Tv'deki Çalar Saat programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Parti olarak takım oyununa inandıklarını ifade eden Babacan, kendisinin de "golcü" olduğunu söyledi. Babacan, "Ekonomide attığım goller belli zaten. Dışişleri bakanıyken ülkemizin en itibarlı, sözünün en kuvvetli olduğu dönemi yaşadı bu ülke. Avrupa Birliği Bakanı oldum, müzakerelerin en hızlı ilerlediği dönem o dönem. Biz görev adamıyız, görev neyse onu yaparız" diye konuştu.

"KAPTANLIK GÖREVİ VERILIRSE GAYET İYİ YAPARIM"

Takımın bir kaptanı olacağını, bu kaptanın kim olacağına gelecek haftalarda karar vereceklerini anlatan Babacan, şöyle devam etti:

"Önemli olan takım olarak başarılı olmamız. Takım kaptanı ben olmuşum, başka arkadaşımız olmuş önemli değil. 'Sen ol' derlerse gayet güzel yaparız. Başka bir arkadaşımız da olabilir. Altı kişi deriz ki takımımız yedi kişi olsun. Takarız koluna 'Sen takım kaptanı ol' deriz."

Altlı masadaki partilerin, parti mensuplarının, il ve ilçe teşkilatlarının birbirini tanıdığını dile getiren Babacan, "Altı genel başkandan birisi aday olursa biraz zaman kazanırız. Olmazsa, bir başka isim üzerinde mutabık kalırız, o da dünyanın sonu değil. Dışarıdan gelecek isim de sisteme adapte olur. Onun da görüşlerini alırız." dedi.

"HIÇBIR İSİMLE İLGİLİ SİNYAL VERMEM"

Babacan, altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin isim havuzunun çok geniş olmadığına dikkati çekerek "Altı genel başkan var. Adı geçen iki tane belediye başkanı var, Ankara ve İstanbul. Bir de dışarıdan adı daha az geçenler de var. İsim söylersem doğru olmaz. Sürpriz hiçbir bir şey yok." dedi.

"Kaptanlıkta yaş unsuruna, deneyime bakılır mı? Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ne kadar yakın duruyorsunuz onu sormaya çalışıyorum?" sorusuna Babacan, şu cevabı verdi:

"Hiçbir isimle ilgili sinyal vermem. İstişare sürecimiz devam ediyor. Burada önemli olan sözüne güvenilir ve dürüst olması. Masada ahitleşmelerimiz var. Bunların hukuki bağlayıcılığı yok, hepsi siyasi taahhüt. Siyasi taahhüdün gereğini yerine getirmek de sözünün eri olmakla mümkün. Güvenilir bir insan olması son derece önemli. Ortak akılla hareket eden aday olması önemli."

"KRİZ YOK AMA..."

Babacan, "Altılı masada kriz var mı, problem yaşanıyor mu?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Kriz kelimesini asla kullanmamak lazım. Kriz yok ama pek çok konuda farklı görüşler var. Farklı görüşler tabii ki olacak. Herkes kendi görüşünü ortaya koyuyor ve karşılıklı ikna süreci oluyor. Nihayetinde bir ortak noktada buluşuyoruz. Altılı masa yürür, sonuç verir, hiç endişe etmeyin."

"KUSURA BAKMAYIN DOKUNACAĞIZ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde olduğu Baykar Makina'nın projeleriyle ilgili tartışma yaratan sözleriyle ilgili de konuşan Babacan "Şimdi seçim yaklaşıyor ve hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi de bu. Bu projede öyle bir hale getirildi ki 'bu çok kutsal, dokunulmaz', 'dokunanı mahvederiz' falan filan ya. Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii, doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. Tek bir şirket üzerinden bu işler olmaz açıkça söylüyorum. Eğer rekabetten korkuyorlarsa korksunlar" şeklinde konuştu.