Rekabet Kurulu'ndan Kozmetik şirketi Biodermaya ceza

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 11:31

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 11:31

Rekabet Kurulu, NAOS İstanbul Kozmetik'e 4,97 milyon TL idari para cezası uygulayarak, uzlaşma usulü ile soruşturmayı sonlandırdı.

Rekabet Kurulundan yapılan açıklamaya göre, NAOS İstanbul Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kararda şöyle denildi:

"Rekabet Kurulunun 20.10.2022 tarih ve 22-48/696-M(4) sayılı kararı uyarınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; Kurulun 15.12.2022 tarihli, 22-55/868- MUA ve 22-55/869-M sayılı ara kararlarına istinaden NAOS İstanbul Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından gönderilen nihai uzlaşma metni 29.12.2022 tarih ve 34233 sayı ile süresi içerisinde Kurum kayıtlarına intikal etmiştir.

Uzlaşma metninde ihlalin varlığı ve kapsamı ile uzlaşma ara kararında öngörülen azami idari para cezası oranı ve tutarı teşebbüs tarafından açıkça kabul edilmiş olup

1. NAOS İstanbul Kozmetik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yeniden satıcılarının satış fiyatının tespit edilmesine yönelik davranışlarının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine,

2. Bu doğrultuda, anılan teşebbüse 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca 2021 yılı gayrisafi gelirinin belirli bir oranında olmak üzere takdiren 6.620.969,73- TL idari para cezası uygulanmasına,

3. 4054 sayılı Kanun’un 43. maddesinin yedinci fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse verilecek idari para cezasında yüzde 25 oranında indirim uygulanmasına,

4. Bu kapsamda uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse 2021 yılı gayrisafi gelirinin belirli bir oranında olmak üzere takdiren 4.965.727,30-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, 5. Böylece Rekabet Kurulunun 20.10.2022 tarih ve 22-48/696-M(4) sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir. "















