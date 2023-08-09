Rekabet Kurulu'ndan teknoloji şirketlerine para cezası

Rekabet Kurulu, satıcılarına yeniden satış fiyatı konusunda müdahalede bulunduğu gerekçesiyle Samsung, LG ve SVS'ye toplamda 263 milyon lira idari para cezası verdi.

İHA
Yayınlanma: 09.08.2023 - 11:39
Rekabet Kurulu'ndan teknoloji şirketlerine para cezası
Abone Ol google-news

Rekabet Kurulu, 3 teknoloji şirketine idari para cezası verdi.

Rekabet Kurulu, Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti., LG Electronics Ticaret A.Ş. ile SVS hakkında 9 Eylül 2021’de alınan kurul kararı uyarınca yürütülen soruşturma ile ilgili olarak toplanan delilleri, yazılı savunmaları, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamaları ve dosyaları inceleyerek karara bağladı. 

Buna göre, Samsung’a 227 milyon 161 bin 142 lira, SVS'ye 1 milyon 984 bin 907 lira ve LG’ye 33 milyon 870 bin 305 lira idari para cezası verilmesine karar verdi. 


idari para cezası rekabet kurulu para cezası Samsung Teknoloji şirketi

İlgili Haberler

Rekabet Kurulu'ndan özet maç yayınlarıyla ilgili tedbir kararı

Rekabet Kurulu'ndan özet maç yayınlarıyla ilgili tedbir kararı
Rekabet Kurulu’ndan Arçelik Pazarlama’ya dev ceza

Rekabet Kurulu’ndan Arçelik Pazarlama’ya dev ceza
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma

En Çok Okunan Haberler