Rekabet Kurulu'ndan teknoloji şirketlerine para cezası

Yayınlanma: 09.08.2023 - 11:39

Güncelleme: 09.08.2023 - 11:39

Rekabet Kurulu, 3 teknoloji şirketine idari para cezası verdi.

Rekabet Kurulu, Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti., LG Electronics Ticaret A.Ş. ile SVS hakkında 9 Eylül 2021’de alınan kurul kararı uyarınca yürütülen soruşturma ile ilgili olarak toplanan delilleri, yazılı savunmaları, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamaları ve dosyaları inceleyerek karara bağladı.

Buna göre, Samsung’a 227 milyon 161 bin 142 lira, SVS'ye 1 milyon 984 bin 907 lira ve LG’ye 33 milyon 870 bin 305 lira idari para cezası verilmesine karar verdi.