Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma

Rekabet Kurulu, Google hakkında rekabeti ihlal suçlamasıyla soruşturma açmaya karar verdi.

Reuters
Yayınlanma: 19.06.2023 - 10:55
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
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Rekabet Kurumu (RK), Alphabet ve Google hakkında, piyasada hakim durumu kötüye kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada şirketin çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetleri faaliyetlerine ilişkin olarak bağlama ve kendini kayırma davranışlarıyla rekabet kanununun 6. maddesini ihlal ettiğinin ön araştırmada tespit edildiği ifade edildi.

Soruşturma Alphabet, Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd'den oluşan ekonomik bütünlüğü kapsıyor.

Rekabet Kurumu, şubat ayında yine Google'ın genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. 


Rekabet Kurumu google Soruşturma

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