Rekabet Kurulu’ndan Arçelik Pazarlama’ya dev ceza
Arçelik, Rekabet Kurulu'nun Arçelik Pazarlama hakkında yaklaşık iki yıl önce başlattığı soruşturma sonucunda, 365,4 milyon TL idari para cezası verdiğini açıkladı. KAP’a para cezasının, yüzde 25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak 274.03 milyon TL ödeyeceğini bildirdi.
Arçelik, Rekabet Kurulu’nun Arçelik Pazarlama hakkında yaklaşık iki yıl önce başlattığı soruşturma sonucunda, 365,4 milyon TL idari para cezası verdiğini duyurdu.
Şirketten dün akşam KAP’a yapılan açıklamada, para cezasının, yüzde 25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak 274.03 milyon TL olarak yasal süresi içerisinde ödeneceği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, karar ve cezaya ilişkin mevcut yasal haklarını kullanacağı da belirtildi.
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