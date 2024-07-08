Rekabet Kurulu'ndan ünlü şirkete soruşturma

Rekabet Kurulu, Şişecam hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'unun ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açtı. Şişecam konuya dair KAP'a açıklamada bulundu.

Reuters
Yayınlanma: 08.07.2024 - 10:08
Rekabet Kurulu'ndan ünlü şirkete soruşturma
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Şişecam ve bağlı ortaklığı Şişecam Çevre Sistemleri hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'unun ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı.

Şişecam'dan bu sabah KAP'a yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu'nun 2021 yılında yaptığı ön araştırma kapsamında kendisi ve bağlı ortaklığı tarafından atık cam dönüşüm faaliyetlerine ilişkin olarak taahhütler sunulduğu ve bu taahhütlerin Kurul tarafından bağlayıcı hale getirildiği hatırlatılarak şöyle denildi:

"Söz konusu taahhütlerden doğan bildirim yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği ve taahhütlere uygun davranılıp davranılmadığı hususuna yönelik olarak yapılan inceleme sonucunda, Kurul tarafından şirketimiz ve bağlı ortaklığı Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 43. maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca soruşturma açılmasına karar verilmiştir."


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