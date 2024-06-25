Kasımpaşa'dan harcama limitlerine tepki: 'Haksız rekabet'
Kasımpaşa Spor Kulübü, TFF harcama limitlerine ilişkin açıklama yaparak tepki gösterdi.
Kasımpaşa Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan harcama limitlerinde talimat değişikliği yapılması için başvuruda bulunduğunu belirtti.
Kulüpten yapılan açıklamada, TFF Kulüp Lisans Kurulunun Süper Lig takım harcama limitlerini belirlerken, ligi 5. sırada tamamlayan lacivert-beyazlıların limitinin 246 milyon 647 bin 933 lira olarak hesaplandığı ifade edildi.
Kasımpaşa'nın en düşük harcama limitine sahip kulüp olduğunun vurgulandığı açıklama, şu şekilde devam etti:
"Kulübümüz 2023-2024 futbol sezonunu, yine düşük bir harcama limitine rağmen başarılı bir şekilde tamamlamışsa da bu başarısının devamı yine tablodaki en düşük harcama limitine tabi tutulması karşısında oldukça güçleşmektedir. Bu durumun devamının haksız rekabete sebebiyet vereceği sabittir."
Lacivert-beyazlı kulüp, borcunun olmadığına da dikkati çekerek açıklamasını şu şekilde tamamladı:
"TFF tarafından hesaplanan harcama limitlerinin aynı lig içerisindeki kulüpler arasındaki rekabeti bozmaması amacıyla gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Kulübümüzün finansal kuruluşlara ve 3'üncü şahıslara hiç borcunun olmaması gözetildiğinde kendi kendine yeten kulüplerin mağduriyetinin giderilmesi maksadıyla talimat değişikliği yapılması yönünde kulübümüz tarafından TFF'ye başvurulduğunu, TFF'yi gerekli işlemleri yapması için göreve davet ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."
Spor Haberleri
- Kasımpaşa'dan harcama limitlerine tepki
- Beşiktaş iç saha formasını tanıttı
- Rafa Silva, Beşiktaş için İstanbul'da
- Avusturya zorlu grupta liderliği kaptı!
- Fransa, Polonya karşısında liderliği bıraktı
- Volkan Demirel'in acı günü
- Milli tenisçiler, Wimbledon'da elemelere iyi başladı
- Denis Dragus kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Montella'dan Arda Güler sözleri
- Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet MHP'li kaynaklara ulaştı
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- ‘Mansur Yavaş için çalışacaklar’
- Yargıç Altınok’un yasadışı ilişkileri nasıl sürdü?
- Kulis: Bahçeli, Erdoğan'a şart koydu
- AFAD duyurdu: Manisa'da korkutan deprem!
- AKP'li başkan isim isim açıklayarak istifa etti!
- Seçimin ardından ilk dikkat çeken görevden almalar!
- Şimşek ve Karatepe görüşmesi AKP'yi karıştırdı
- 'Dünya bu senaryoyu ciddiye almalı'