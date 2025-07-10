Rekabet Kurumu’ndan Google’a ceza: 6 ay süre verildi!

Rekabet Kurumu’nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Google’a 355 milyon TL tutarında idari para cezası kesildi. Kurum, cezanın gerekçesi olarak daha önce getirilen yükümlülüklere uyulmamasını gösterdi.

Açıklamada, 2021 yılında alınan kararda Google’ın arama sonuçlarında kendi arama ve konaklama fiyat karşılaştırma hizmetlerini rakiplerine kıyasla daha avantajlı biçimde öne çıkardığı için 296 milyon TL ceza aldığı ve bu ihlalin giderilmesi için tasarım değişikliği yapması gerektiği hatırlatıldı.

REKLAM UYGULAMASI NEDENİYLE G ÜNLÜK CEZA UYGULANDI

Google’ın süreç içinde çeşitli uyum önerileri sunduğu belirtilirken, “işletme reklamları” adı altında aynı ihlalin devam ettirildiği tespit edildi. Rekabet Kurumu, yapılan değerlendirme sonucunda, “Yapılan tespit üzerine Google tarafından geri çekilen bahse konu tasarım ile ilgili olarak; tasarımın uygulamada kaldığı süre boyunca Google’a günlük idari para cezası verildi” açıklamasını paylaştı.

Bu karar, Google’ın önerdiği çözümün yeterli bulunmadığını ve daha önceki ihlal kararının esaslarına aykırı bir uygulamanın sürdürüldüğünü ortaya koydu.

6 AY SÜRE VER İLDİ

Rekabet Kurumu’nun 26 Haziran 2025 tarihli ve 25-23/562-362 sayılı kararına göre, toplamda 355 milyon 143 bin 600 TL tutarında ceza uygulanırken, Google’a 6 aylık süre içinde yeni yükümlülükler getirilmesine de karar verildi.

Bu çerçevede, Google’ın hem yerel arama hizmetlerinde hem de konaklama fiyat karşılaştırma alanlarında, kendi hizmetlerini rakip hizmetlere kıyasla avantajlı duruma getirmemesi gerekiyor. Rekabet Kurumu, bu adımların adil rekabetin sağlanması açısından kritik olduğunun altını çizdi.