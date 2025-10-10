Rekabet Kurumu’ndan spor ürünleri devine büyük ceza!

Rekabet Kurumu, spor giyim markası Adidas’a yeniden satış fiyatı tespiti gerekçesiyle idari para cezası verdi. Kurumun blog sayfasında yer alan açıklamada, soruşturmanın tamamlandığı ve şirketin yetkili satıcılarına yönelik fiyat politikaları nedeniyle cezalandırıldığı belirtildi.

FİYAT POLİTİKALARINA MÜDAHALE TESPİTİ

Rekabet Kurumu’nun paylaşımında, “Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, Adidas’ın yetkili satıcılarının uygulayabileceği indirim oranlarını, indirim yapılabilecek ürünleri ve indirim dönemlerini belirlediğini ortaya koydu. Bu uygulamalarla satıcılarının yeniden satış fiyatlarını tespit ederek fiyat rekabetini sınırladığı tespit edilen şirkete 402 milyon Türk Lirası idari para cezası verildi. Yetkili satıcıların fiyat politikalarına müdahale, özellikle çevrim içi satış kanallarında rekabeti bozucu etkiler yarattığı gerekçesiyle ihlale konu oluyor” ifadeleri kullanıldı.

ŞİRKETİN YASAL İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

Açıklamada ayrıca, şirketin bu karara karşı yasal süreç başlatma hakkına sahip olduğu da hatırlatıldı.