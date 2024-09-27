Rekabet Kurumu onayladı: Getir Birleşik Arap Emirlikleri şirketine satıldı

Rekabet Kurumu hızlı market teslimat sektörünün önemli markalarından biri olan Getir'in Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınmasını onayladı.

Rekabet Kurumu onayladı: Getir Birleşik Arap Emirlikleri şirketine satıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2024 - 15:07

Getir, hızlı market teslimat sektöründe önemli bir oyuncu olarak haziran ayında kamuoyuna yeniden yapılandırma sürecinde olduğunu duyurmuştu. Bu kapsamda yapılan başvuru üzerine Rekabet Kurumu, 19 Eylül 2024 tarihinde bir karar alarak, Getir'in market ve yemek teslimatı işlerine ilişkin çoğunluk ve kontrol hissesinin Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınmasını onayladı.

Yeni yapılandırma ile birlikte Getir'in kurucularının azınlık hissesinin market ve yemek teslimatı işinde devam edeceği belirtildi. Ayrıca Getir'in e-ticaret ve mobilite gibi diğer işlerinin kontrolü, Getir kurucularında kalmaya devam edecek ve çoğunluk hisseleri de kuruculara geçecek. Bu gelişmeler Getir'in stratejik yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak sektördeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.


Etiketler: #Rekabet Kurumu #getir #hisse

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